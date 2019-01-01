إصابة رويس ومخاوف من إشراكه أمام هوفنهايم

دورتموند خرج من كأس ألمانيا، وخسر رويس للإصابة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

خرج بوروسيا دورتموند من ثمن نهائي كأس ألمانيا بعد خسارته أمام فيردر بريمن مساء أمس بركلات الجزاء الترجيحية، وقد خسر كذلك قائده ماركو رويس للإصابة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، وتقدم دورتموند في الوقت الإضافي 2-1 لكن اللقاء انتهى بالتعادل 3-3 ليلجأ الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي منحت التفوق لبريمن بنتيجة 4-2.

وكان رويس قد غادر الملعب بين شوطي اللقاء بعد تعرضه لإصابة عضلية في الفخد، وهناك مخاوف من عدم قدرته اللعب أمام هوفنهايم في الجولة القادمة من البوندسليجا، خاصة أن إشراكه قد يزيد من معاناة الإصابة قبل الموعد المهم في دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام في 13 فبراير القادم.

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وتحدث اللاعب الألماني عقب اللقاء قائلًا "لا أستطيع تحديد إن كنت سألعب المباراة القادمة أم لا، أريد اللعب لو كنت جيدًا".

وأضاف حول اللقاء "ليس هناك الكثير من المباريات نحو برلين، لكن انتهى مشوارنا اليوم في البطولة. علينا أن نلوم أنفسنا، وأتمنى أن نتعلم من تلك المباراة، نحن بحاجة لنكون أكثر ذكاءً".