خاميس رودريجز يرفض التعليق على مستقبله، ووالده يُرحب باللعب في إيطاليا

لاعب بايرن ميونيخ قد يعود لريال مدريد في نهاية الموسم

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض خاميس رودريجز لاعب بايرن ميونيخ المعار له من ريال مدريد التعليق على مستقبله، مؤكدًا أن تفكيره الحالي منصب على النجاح مع الفريق البافاري.

ولا يعيش خاميس أفضل أيامه في بافاريا ومع المدرب نيكو كوفاتش الذي لا يعتمد عليه في التشكيل الأساسي للبايرن، إذ لم يلعب هذا الموسم سوى 8 مباريات من البداية، آخرها كان مباراة الخسارة أمام بايرليفركوزن 3-1 في الجولة الماضية من البوندسليجا.

وخلال حواره مع صحيفة بيلد الألمانية، وصف اللاعب الكولومبي علاقته مع مدربه بالعادية، قائلًا "نحن الاثنان محترفان، إنها علاقة عادية بين لاعب ومدرب".

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وأكد خاميس أنه يُحاول الحفاظ على هدوئه والتدرب بجد واجتهاد ليكون جاهزًا عندما تسنح له فرصة اللعب، وحين سُئل عن مستقبله وإمكانية عدم تفعيل البايرن للبند الذي يُتيح له حق شرائه نهائيًا، أجاب "لا يزال هناك 4 أشهر ونصف حتى تلك اللحظة، أنا حاليًا لا أفكر سوى بالبايرن".

وانتقل صاحب الـ27 عامًا للبايرن صيف 2017 بناءً على طلب كارلو أنشيلوتي، وقد دفع الفريق الألماني 13 مليون يورو مقابل الإعارة لموسمين مع امتلاكه لحق شراء اللاعب نهائيًا مقابل 42 مليون يورو، لكن موسم خاميس الحالي يسير في اتجاه عودته للعاصمة الإسبانية ومن ثم إمكانية تسويقه من جديد.

وتتحدث التقارير الصحفية الإيطالية عن اهتمام أكثر من نادٍ إيطالي بضمه أبرزها نابولي الذي يُدربه أنشيلوتي، وكذلك يوفنتوس وإنتر، وقد رحب والده باللعب في السيري آ، حين قال لصحيفة بيلد "حسب ما أراه في الكرة الإيطالية حاليًا، أعتقد أن اللعب هناك سيكون قرارًا سليمًا، لديه بالفعل عدة عروض".