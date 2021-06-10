خاص | ياسين بونو: هدفي كـ"الحلم" والنصيري لا يقارن بصلاح والشناوي رائع

"ما حدث بيني وبين هالاند طبيعي وميسي استثنائي"

بدأ حياته في الوداد المغربي البيضاوي ولم يكن يعلم أن قفازه سيلامس المجد بيده في يومًا ما، حارس يعد الأفضل بين الحراس العرب والأفارقة في الوقت الحالي لما يقدمه مع فريقه بالدوري الإسباني، هو ياسين بونو حارس المنتخب المغربي وإشبيلية، والذي أصبح حديثًا للعالم بعد هدفه مؤخرًا في الموسم الماضي في مرمى بلد الوليد.

موقع "جول" النسخة العربية، ينفرد بحوار خاص مع الحارس المغربي ياسين بونو ليتحدث عن محطاته الاحترافية خلال مسيرته الكروية والحديث عن تطور اللاعبين العرب في الدوريات الأوروبية وكواليس هدفه في مرمى بلد الوليد..

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في البداية .. ما هي أسباب تطور مستواك بصورة كبيرة في الفترة الحالية؟

جئت إلى إشبيلية وأعرف جيدًا بأنني قادر على المنافسة والقتال من أجل الحصول على مكان أساسي في تشكيل الفريق، وما حدث أنني حرصت على العمل الجاد واستغلال الفرصة التي سنحت لي، سعيد للغاية بما قدمته مؤخرًا، ولكن قبل كل شيء مساعدة الفريق ككل، قدمنا موسمًا رائعًا، وقمنا بالصعود مرة أخرى لدوري الأبطال، لقد قاتلنا من أجل تحقيق الدوري الإسباني حتى الجولات الأخيرة.

ما هي أصعب مرحلة في مسيرتك الكروية؟ وما هي أهم مرحلة بالنسبة لك؟

لا توجد مرحلة صعبة وإلا يكون طريق التغلب عليها هو العمل بقوة والثقة بالنفس، عندما جئت إلى إسبانيا وانضممت إلى أتلتيكو مدريد كنت واثقًا بنفسي كثيرًا، وعملت بقوة وبجهد كبير من أجل الوصول إلى ما أنا عليه الآن، وأهم مرحلة في مسيرتي بالطبع هي فترتي مع إشبيلية، فريق مثالي للتواجد به أعتقد أنه لا يوجد شيء أفضل من السعي للتطور داخل هذا الفريق.

ما دور تجربتك مع الوداد المغربي فيما وصلت إليه الآن؟

الوداد المغربي هو النادي الذي نشأت فيه وسيظل دائمًا في قلبي، هناك بدأت مسيرتي الكروية وكانت بداية انطلاقتي.

البعض يضعك على رأس الأفضل في ترتيب حراس المرمى العرب والأفارقة، ما تعليقك؟ ومن مثلك الأعلى في الحراس العرب؟

لا أستطيع أن أحكم على أدائي، يجب أن يقال هذا من قبل الآخرين، أنا أعلم فقط أنني أعمل على التطور يومًا بعد يوم، وبالنسبة لمثلي الأعلى فهناك الكثير لا أستطيع التحديد.

ما هي طبيعة صداقتك مع توماس فاكليك؟

علاقتي جيدة جدًا معه، ممتازة للغاية وخضنا منافسة قوية ومفيدة للحصول على المكان الأساسي في تشكيل إشبيلية، وهذا ما ساهم في التطور بشكل كبير بالنسبة لي، ودائمًا ما نساعد بعضنا البعض.

هل تأثر الفريق سلبًا برحيل إيفر بانيجا للشباب السعودي؟ وهل كنتم ستنافسون على اللقب إذا استمر؟

أعتقد أنه مع رحيل بانيجا بالفعل أصبح أدائنا مختلفًا، لكن لا يمكننا القول أنه صار أسوأ، فليس هناك لاعبين متماثلين، وعندما يرحل لاعب، يأتي آخرون للقيام بالعمل. وفي الحقيقة، نحن بدون بانيجا قدمنا موسمًا رائعًا، ومر وقت قصير قبل أن نكافح من أجل الدوري حتى اليوم الأخير.

حدثنا عن كواليس هدفك في مرمى بلد الوليد. وكيف كان شعورك بعدها؟

أوووه، الحقيقة كان شيئًا غير متوقعًا ومختلفًا تمامًا، لم اعتاد عليه بحكم مركزي كحارس مرمى، الموقف كان بمثابة الحلم، أنت لا تصدق ما حدث، والانفجار بالفرح بعد الهدف كان مذهلًا.

هل المدير الفني هو من طالبك بالتقدم وقت هدف بلد الوليد أم كان قرارك؟

تقدمت ونظرت إلى مقاعد البدلاء عند وصولي إلى منتصف الملعب، ورأيت الجهاز الفني يقول لي تقدم، فسرعت إلى منطقة الجزاء وداخلي إيمان العالم أجمع قبل لحظة الهدف.

أصبح ياسين بونو هو الحارس الثامن في تاريخ الليجا الذي يسجل هدفاً. 😍



ناتشو جونزاليس (6 أهداف)

فينوي (6 أهداف)

سانتاماريا (هدفاً)

تشيلافيرت (هدفاً)

براتس (هدفاً)

أرانزوبيا (هدفاً)

ديميتروفيتش (هدفاً).



ينضم مع الكبار. 👏 pic.twitter.com/1pjlUuhSh3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 20, 2021

ما هي تفاصيل ما حدث بينك وبين إيرلينج هالاند؟

هذه الأشياء تحدث دائمًا بين اللاعبين في كرة القدم داخل الملعب، وتبقى داخل الملعب فقط، هي أشياء معتادة في كرة القدم.

هل ما زال تصدي لوكاكو في نهائي الدوري الأوروبي هو الأهم لك في مسيرتك؟

من الصعب الاختيار بين التصديات الأصعب، من الممكن أن اختياري لهذا بسبب كونها جاءت في لقاء نهائي، وفي هذه اللحظة إشبيلية توج بلقب جديد وأنا بالطبع، فلهذا اخترته أفضل تصدي لي.

ما سر تألق حراس المرمى المغاربة على مر التاريخ؟

أعتقد أنه شيء يجب أن نفخر به ونحبه، عندما ترى وأنت صغيرًا تألق حراس مرمى المنتخب المغربي متألقين ورائعين، فهذا كان يحفزنا من أجل اللعب والعمل للوصول إلى هذا المستوى وإلى قمة حراس المرمى، مدرسة حراس المرمى المغاربة رائعة.

ما رأيك في عصام الحضري حارس مرمى مصر السابق خلال مسيرته؟ هل تراه من الأفضل في تاريخ العرب؟

بلا شك أنه من ضمن الأفضل، حارس مرمى رائع للغاية، قدم الكثير مع منتخب مصر في جميع أنحاء إفريقيا وقدم أداء لا مثيل له.

ما سبب ندرة الحراس العرب في الدوريات الأوروبية؟

لا أعتقد أن الأمر غريبًا، ولكن أعتقد أن النسبة يمكن أن تكون متساوية مع عدد اللاعبين العرب في المراكز الأخرى غير حراسة المرمى إذا نظرت في عدد المحترفين العرب في مراكز الدفاع وخط الوسط، ليس من السهل اللعب في أوروبا، المستوى عالٍ للغاية لكن دائمًا تجد لاعبين عرب في الدوريات الكبرى.

في إشبيلية هناك جدار مغربي يُدعى ياسين بونو



جلب الدوري الأوروبي السادس للفريق الأندلسي



واحتل المركز الرابع في ترتيب #جول25 pic.twitter.com/66lAOOKDTt — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2021

هل تعرف محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الحالي؟ وهل سمعت عن عرض ريال بيتيس لضمه؟

نعم .. مستوى حراس المرمى دائمًا في مصر رائع، لذلك فإن المصريين دائمًا متألقون على مستوى حراسة المرمى، وبالنسبة لعرض ريال بيتيس لم أسمع وهم تعاقدوا مع الحارس روي سيلفا، ولكن متأكد أن الشناوي كان سيقدم مستوى جيدًا في الدوري الإسباني حال انضمامه بالفعل.

هل سنرى المغرب في مستوى أفضل في كأس الأمم الإفريقية المقبلة؟

نتطلع لذلك بتفاؤل كبير، لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين، والمنتخب حاليًا قادر على القتال والمنافسة من أجل الوصول إلى القمة والفوز بكأس الأمم الإفريقية.

ما حظوظ المغرب في التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر؟

نفس الشيء، نحن على ثقة أن يكون المنتخب المغربي ضمن الـ5 منتخبات التي ستتأهل إلى قطر، ولكن من الواضح أن هناك ارتفاع جيد للغاية في مستوى المنتخبات، والهدف الأهم حاليًا هو الوصول إلى كأس العالم.

ما سر تطور اللاعبين المغاربة خلال الفترة الأخيرة بالملاعب الأوروبية؟

التحسن في الحالة البدنية لجميع اللاعبين سبب رئيس، أن تنظم حياتك هذا يجعلك لاعبًا محترفًا، مثل تفاصيل صغيرة تقودك كالطعام والعمل في التدريب بشكل قوي والعمل الفني والتكتيكي.

هل ترى أن اللاعب العربي قادر على التواجد بشكل أكبر في الملاعب الأوروبية في الفترة المقبلة؟

هناك الكثير من اللاعبين الكبار القادرين على التواجد في الدوريات الأوروبية ولكن لا يجب أن أحدد الأسماء.

كيف ترى وجود محمد صلاح ورياض محرز وحكيم زياش في أكبر الفرق بالدوري الإنجليزي؟

هذا يدل على أن لدينا في الوطن العربي لاعبين يجعلوننا بين الأفضل، ويتحقق ذلك بالعمل والاحتراف.

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ما رأيك في تطور يوسف النصيري وقادر على الوصول إلى مكانة محمد صلاح في أوروبا؟

يوسف لاعب شاب وينمو كثيرًا في إشبيلية ولديه إمكانيات لا تصدق بالفعل ويتطور بشكل سريع، ولكن لا يجب أن نقارنه بصلاح بسبب عدم لعبهما في نفس المركز، وأنا أؤمن بإمكانيات النصيري وأعلم أنه قادرًا على التهديف لسنوات عديدة.

هل من الممكن أن نرى حكيم زياش ومحمد صلاح في الدوري الإسباني مستقبلًا؟

الأمر هذا يعود للأندية أكثر من اللاعبين أنفسهم، والثنائي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز من أقوى البطولات حول العالم.

من أفضل مدرب تدربت تحت قيادته خلال مسيرتك الكروية؟

تدربت تحت قيادة الكثير من المدربين، جميعهم جيدون للغاية وتعلمت الكثير منهم بالطبع، ولكن لوبتيجي أنا سعيد أنني أتدرب تحت قيادته.

كيف كانت مواجهة البرتغالي كريستيانو رونالدو أثناء تواجده في ريال مدريد؟

رونالدو لاعب كبير ورائع، ليس هناك لاعب يحصل على أفضل لاعب في العالم دون أن يقدم شيئًا، وعلى الرغم من تقدمه في السن ولكن ما زال يقدم مستوى عالٍ للغاية.

أين يأتي ليونيل ميسي بين اللاعبين من ناحية الصعوبة الذين واجهتهم خلال مسيرتك؟

ميسي في طبقة مختلفة تمامًا، إنه الأفضل لسنوات عديدة، لاعب كرة استثنائي في هذه الحقبة بكرة القدم.

ما مدى صعوبة مواجهة كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد؟

بنزيما مهاجم رائع للغاية، ليس من السهل أن تكون المهاجم الأساسي لريال مدريد لسنوات عديدة، وهو ما زال هناك يقود الفريق، لديه كل شيء يجعله الأحق، وهي الرؤية والتسديد والبراعة الفنية وتسجيل الهدف.

أي مهاجم كنت تقلق عند مواجهته؟

في الواقع يوجد الكثير من المهاجمين الجيدين في الدوري الإسباني، يمتلكون أعلى المستويات، وكل فريق من المنافسين يمتلك مهاجم يمكنه تسجيل هدف في أي وقت، الشيء المهم هو أن إشبيلية أدى بشكل جيد دفاعيًا وهذا شيء يمكننا أن نفخر به هذا الموسم.

أخيرًا، ما هي طموحاتك في الفترة المقبلة؟

هدفي في الفترة المقبلة هو التألق دائمًا، سواء على المستوى الشخصي أو مع الفريق بشكل عام، وهو ما يهم بالفعل هو تحقيق الفريق الإنجازات، وقدمنا نموذجًا جيدًا في الموسم الحالي، ومفتاح تحقيق هذه الإنجازات هو الاستمرار والإصرار للحصول على هدفنا.