إشادة كبيرة من فاتح تريم بمصطفى محمد بعد تسجيل هدفه الثالث

مصطفى محمد يواصل التألق رفقة جلطة سراي التركي

تحدث فاتح تريم المدير الفني لجلطة سراي التركي عن تألق مصطفى محمد مهاجم الفريق خلال الـ3 مباريات الماضية منذ انضمامه قادمًا من الزمالك المصري.

مصطفى محمد نجح في إحراز 3 أهداف خلال الـ3 مباريات الماضية، بواقع هدف لكل مباراة ولكن سقط جلطة سراي بالخروج من كأس تركيا أمام ألانيا سبور بثلاثية مقابل هدف.

وقال تريم في تصريحات عقب اللقاء: "مصطفى محمد يمكنه التسجيل كل يوم، وهو يجعلني سعيدًا بتسجيله للأهداف بعد انضمامه إلينا".

فاتح تريم هو من أصر على ضم مصطفى محمد لجلطة سراي إيمانًا بإمكانياته الكبيرة بعد متابعته مع الزمالك خلال السنوات الماضية.

مصطفى محمد أحرز هدف في أول لقاء له في مرمى باشاك شهير، ومن ثم التسجيل في مرمى فنربخشه وأخيرًا زار مرمى ألانيا سبور.

يعد مهاجم الزمالك السابق والمعار لجلطة سراي التركي، هو المهاجم الأساسي لمنتخب مصر بالوقت الحالي، حيث يقدم مستويات مميزة للغاية.