إريكسن الأكثر تسجيلًا من خارج منطقة الجزاء في البريميرليج

منذ انضمامه إلى توتنهام.. لم يتمكن أي لاعب في البريميرليج من التسجيل من خارج منطقة الجزاء أكثر من كرستيان إريكسن

حقق كرستيان إريكسن متوسط ميدان نادي توتنهام رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مشاركاته في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما سجل هدفًا في مرمى نورويتش سيتي.

وانتهت مباراة نورويتش سيتي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في المباراة المقامة ضمن أيام البوكسينج داي ضمن منافسات الجولة العشرين من البريميرليج.

وسجل إريكسن الهدف الأول لنادي توتنهام من ضربة حرة مباشرة سددها بشكل مميز على طريقته الخاصة مفتتحًا التسجيل للسبيرز في المباراة.

وبهذا الهدف، يصل كرستيان إريكسن إلى الهدف رقم 8 الذي يسجله من ركلة حرة في الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك منذ انضمامه إلى السبيرز.

ليس ذلك فقط، بل أن هذا الهدف يعد رقم 23 الذي يسجله متوسط الميدان الدولي الدنماركي في البريميرليج أيضًا منذ انضمامه إلى السبيرز.

وبهذين الرقمين، يكون إريكسن هو الأكثر تسجيلًا من خارج المنطقة ومن ركلات حرة في البريميرليج منذ أن انضم إلى توتنهام منذ 6 سنوات وتحديدًا في عام 2016 قادمًا من أياكس أمستردام.

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يذكر أن إريكسن مرشح في الوقت الحالي للرحيل عن صفوف توتنهام خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث سينتهي عقده بنهاية الموسم ولم يجدد حتى الآن.