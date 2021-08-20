"إذا رفض مبابي التجديد مع باريس سيجلس في المدرجات"

دونادتو دي كامبلي وكيل أعمال فيراتي السابق يكشف الصعوبات التي ستواجه مبابي في الرحيل عن باريس.

أصبح اعتبار نادي باريس سان جيرمان الفرنسي "سجنًا ذهبيًا" تعبيرًا شائعًا عند وصف الصعوبات التي تواجه أي لاعب يرغب في الرحيل عن صفوفه.

سيتذكر قليلون أن ذلك التعبير كان من اختراع دوناتو دي كامبلي، الذي كان وكيل أعمال الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2017، عندما حاول نقل اللاعب إلى برشلونة الإسباني.

تلك المحاولة أثارت غضب مسئولي باريس سان جيرمان، وقام النادي بهجوم مضاد أجبر فيراتي على التخلي عن دي كامبلي للتوقيع مع وكيل أعماله الحالي مينو رايولا.

وبعد أربع سنوات من مغامرته غير الناجحة في نقل فيراتي إلى برشلونة، يكشف دي كامبلي الصعوبات التي ستواجه الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الحالي في محاولته للانتقال إلى ريال مدريد.

ماذا حدث بين فيراتي وباريس سان جيرمان؟

يقول دي كامبلي في تصريحات أدلى بها لصحيفة "as" الإسبانية: "إنها ذكرى سيئة وقصة لا تصدق، قررت مع فيراتي التوقيع لصالح برشلونة، وأقمنا بالفعل اتصالات مع المدير الرياضي روبرت فرنانديز والرئيس بارتوميو".

وأضاف: "ماركو نفسه أكد رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان في اليوم الثاني من فترة التحضير للموسم الجديد، وأنه لن يجدد عقده، والمال لم يكن مشكلة".

وتابع: "ما حدث هو أن باريس سان جيرمان هدد فيراتي، وانتهى الأمر بقطع علاقته بي، والتوقيع مع مينو رايولا رغم أنهما لم يعرفا بعضهما البعض".

وأكمل: "باريس هدد فيراتي بالاحتفاظ به حتى نهاية عقده دون أن يلعب، كان أنتيرو هنريكي المدير الرياضي وقتها ولم أفهمه جيدًا، والآن هناك ليوناردو الذي كانت علاقتي به جيدة".

ماذا قال دي كامبلي عن محاولة مبابي لمغادرة باريس سان جيرمان؟

كشف وكيل أعمال فيراتي السابق أن كيليان مبابي قد يواجه نفس المصير الذي لحق بالفرنسي أدريان رابيو في صيف 2018 حين حاول الرحيل عن باريس سان جيرمان.

رابيو كان يرغب في الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في صيف 2018، لكن انتهى به المطاف على مقاعد البدلاء لمدة موسم كامل قبل الرحيل مجانًا في صيف 2019.

وقال دي كامبلي عن مبابي: "ما حدث مع رابيو سيتكرر، لأن كل هذا بالنسبة إلى باريس سان جيرمان أمر شخصي ولا علاقة له بالمال، يعتقدون أن بإمكانهم شراء كل شيء".

وأضاف: "إذا لم يجدد مبابي، فسوف يذهب إلى المدرجات، إنهم لا يهتمون مطلقًا بعدم الحصول على المال الآن، إذا كان علي أن أراهن، سأقول إن مبابي لن يخرج من واقع التجربة الشخصية".

هل سيواجه ريال مدريد صعوبات في ضم مبابي؟

ويرى دي كامبلي أن ريال مدريد ليس لديه سوى أمل واحد فقط، هو إقناع ليوناردو المدير الرياضي للنادي الفرنسي.

وقال دي كامبلي: "الأمل الوحيد هو ليوناردو، إنه لاعب سابق ويعرف أهمية اللعب باستمرار، لكن رغم ذلك أرى أن الأمر يكاد يكون مستحيلًا".

وأضاف: "يجب على مبابي ألا يهين مسئولي باريس ويخبرهم بأنه يرغب في الرحيل".

واختتم دي كامبلي تصريحاته قائلًا: "بارسي سان جيرمان في نهاية المطاف لا يخدع أحدًا، يريدون شراء التاريخ، لكن ذلك ليس ممكنًا، لأن التاريخ مكتوب بالفعل، ولا يستطيعون تغيير ذلك".

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