تحرك إنجليزي قوي لخطف صفقة مبابي من ريال مدريد

الصفقة في خطر

قام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بالاستفسار عن إمكانية التعاقد مع المهاجم الفرنسي كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، وهناك العديد من التكهنات حول مصيره، سواء بالتجديد أو الرحيل الآن أو الصيف القادم بالمجان.

ريال مدريد هو الطرف الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات مبابي، ولكن يبدو أن الشياطين الحمر قرروا الدخول في المنافسة.

شبكة "ESPN" الأمريكية أشارت إلى أن مانشستر تواصل مع المسؤولين عن اللاعب من أجل بحث فكرة الانتقال لهم العام القادم.

ويأتي ذلك لصعوبة دفع مبلغ التعاقد معه الآن، بعد الإنفاق على ضم الثنائي رافاييل فاران وجادون سانشو.

المدرب أولي جونار سولشاير يؤمن بإمكانية الاعتماد على إدينسون كافاني هذا الموسم، مع ضرورة البحث عن مهاجم آخر الموسم القادم.

وهو ما جعله يضع مبابي على رأس قائمته، بالإضافة لكل من هاري كين وإرلينج هالاند ولاتارو مارتينيز.

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وعلى جانب آخر يدرس ليفربول فكرة ضم مبابي بالمجان بعد نهاية عقده، لكنه لم يقم بأي تحرك تجاه اللاعب حتى الآن.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن مبابي لا يريد البقاء مع باريس هذا الموسم، وطلب من إدارة النادي التفاوض مع ريال مدريد هذا الشهر تمهيدًا لانضمامه للفريق الإسباني قبل إغلاق السوق.