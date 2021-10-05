إدارة مانشستر يونايتد تحدد مصير سولشاير!

يبدو أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد حسمت بالفعل مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب الفريق، وذلك بعدما بدأت المفاوضات مع عدد من مساعديه لتمديد عقودهم.

ورغم تزايد التكهنات حول مستقبل سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد، بعد تراجع أداء الفريق رغم الصفقات الكبرى التي أبرمها النادي، إلا أن إدارة "الشياطين الحمر" تظهر دائمًا مساندتها للمدرب النرويجي.

صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزي كشف مساء الإثنين أن مانشستر يونايتد منح مايك فيلان مساعد سولشاير عقدًا جديدًا، في خطوة تؤكد التزام النادي باستمرار المدرب النرويجي.

وفي استمرار لتلك الخطوات، فإن صحيفة "مانشستر إيفيننج نيوز" الإنجليزية أكدت بدورها أن إدارة يونايتد بدأت المفاوضات مع مايكل كاريك وكيران ماكينا، عضوي الطاقم الفني إلى جانب سولشاير من أجل تجديد عقديهما.

يزعم التقرير أن المناقشات جارية بين النادي وعضوي الجهاز الفني حول توقيع عقود جديدة تمتد لثلاث سنوات قادمة.

وإذا وقع كاريك وماكينا العقود الجديدة، فإن عقديهما سيكونان على التوازي مع عقدي سولشاير وفيلان، وبذلك سيواصل الجهاز الفني عمله حتى عام 2024.

ويأتي التجديد مع فيلان، وخطوات التفاوض مع كاريك وماكينا لتؤكد ثقة الإدارة في سولشاير ورغبتها الأكيدة في استمرار المشروع الحالي.

وتم تعيين سولشاير وطاقمه الفني بصورة مؤقتة ليحل بدلًا من البرتغالي جوزيه مورينيو في ديسمبر 2018، قبل أن يحصل النرويجي على عقد دائم في مارس 2019، بموجب صفقة مدتها ثلاث سنوات.

وتعرض سولشاير لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد الهزائم المحرجة على أرضه أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي ووست هام يونايتد في كأس الرابطة الإنجليزية، والسقوط أمام يونج بويز السويسري المتواضع في دوري أبطال أوروبا.

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