محرز.. هل يرضى بدور البديل أم يتمرد ويرحل بحثًا عن مكانته؟

يعيش الجزائري رياض محرز موسمًا ليس على قدر التوقعات مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعد تراجع دوره بشكل ملحوظ في فريق المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

محرز انضم إلى صفوف مانشستر سيتي في صيف 2018 قادمًا من ليستر سيتي في صفقة بلغت قيمتها 67.8 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت كان أحد أهم العناصر في كتيبة جوارديولا.

لكن وبداية من الموسم الحالي، فإن دور محرز تراجع بشكل كبير في مانشستر سيتي، ولم يعد ذلك اللاعب الذي لا يمكن الاستغناء عنه بالنسبة إلى جوارديولا.

وهناك العديد من الشواهد على تراجع دور محرز بشكل واضح في مانشستر سيتي خلال الموسم الحالي.

ست مباريات متتالية على مقاعد البدلاء!

الموسم الحالي، ورغم أن محرز لعب أساسيًا في مباراتي دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا وأكملهما حتى النهاية، إلا أن دوره تراجع بشكل واضح في الدوري الإنجليزي.

محرز لعب مباراة واحدة فقط كأساسي في الدوري الإنجليزي، كانت في الجولة الافتتاحية أمام توتنهام، ولعب خلالها 79 دقيقة.

ومنذ تلك المباراة، جلس محرز على مقاعد البدلاء، ودخل كبديل في أربع مباريات فيما اكتفى بالجلوس احتياطيًا في مباراتين.

محرز لعب 15 دقيقة فقط أمام نوريتش سيتي في الجولة الثانية، ثم 29 دقيقة ضد آرسنال، ولم يلعب أي دقيقة في الجولة الرابعة ضد ليستر سيتي، ثم لعب 23 دقيقة ضد ساوثهامبتون، وتسع دقائق فقط ضد تشيلسي، وفي مباراة ليفربول في الجولة السابعة لم يلعب أي دقيقة.

الصحفي الجزائري وليد زياني علق على وضعية رياض محرز الحالية في مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وذلك بعد جلوس محرز على مقاعد البدلاء أمام ليفربول.

وكتب زياني: "للمرة الأولى في مسيرته، رياض محرز سيجلس على مقاعد البدلاء للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، آخر مباراة كأساسي كانت يوم 15 أغسطس في الجولة الأولى، ومنذ ذلك الوقت لعب إجمالي 76 دقيقة".

For the first time in his career, Riyad Mahrez will start on the bench for the 6th consecutive Premier League match. Mahrez's last start for Manchester City was back on August 15th, the 1st game of the season. Since then, he's played a grand total of 76 minutes in the #EPL. pic.twitter.com/O4SYQtWIjy — Walid Ziani (@bylka613_) October 3, 2021

دور محرز يتراجع لصالح جريليش

دور محرز تراجع بشكل واضح لصالح الوافد الجديد جاك جريليش القادم إلى مانشستر سيتي من نادي أستون فيلا في سوق الانتقالات الصيفية، رغم اختلاف مركزيهما.

محرز في الموسم الماضي مع مانشستر سيتي، احتل المركز السادس في أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق في كل البطولات، أما خلال الموسم الحالي، فإنه يحتل المركز الثاني عشر بإجمالي 515 دقيقة لعب.

في المقابل، فإن جاك جريليش في المركز الرابع في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع مانشستر سيتي، بإجمالي 762 دقيقة لعب.

صحيح أن جريليش يلعب على الرواق الهجومي الأيسر، ومحرز على الرواق الأيمن، لكن لعب الإنجليزي الدولي بشكل شبه متواصل، جعل جوارديولا يمنح دور محرز إما إلى جابرييل جيسوس أو فيران توريس في العديد من المباريات.

أرقام الموسم الماضي توضح الفارق

مقارنة بالفترة نفسها في الموسم الماضي، محرز لعب مباراتين في دوري الأبطال بإجمالي 103 دقيقة لعب، مقابل 180 دقيقة في الموسم الحالي.

أما في الدوري الإنجليزي، غاب عن مباراة واحدة فقط كانت في افتتاح الموسم ضد وولفرهامبتون، ولعب أساسيًا في ست مباريات متتالية، وخرج في مناسبتين فقط كبديل، الأولى بعد 77 دقيقة والثانية في الدقيقة 85، أي أنه لعب 432 دقيقة لعب.

بالإضافة إلى أنه لعب في الموسمين الحالي والماضي مباراة الدور الثالث من كأس الرابطة الإنجليزية.

أي أن الإجمالي عدد الدقائق التي لعبها محرز خلال نفس الفترة في الموسم الماضي بلغ 625 دقيقة لعب، مقابل 515 دقيقة لعب في الموسم الحالي.

يوفنتوس طوق النجاة

ومع حقيقة أن عقد رياض محرز مع مانشستر سيتي يمتد حتى صيف 2023، فإن بطل الدوري الإنجليزي قد يقرر وضع الجزائري الدولي في قائمة الراحلين بنهاية الموسم الجاري، من أجل الحصول على أي دخل مقابل بيعه.

موقع "كالتشيو ميركاتو ويب" الإيطالي، تحدث عن فرضية انتقال محرز إلى نادي يوفنتوس، في ظل إعجاب ماسيمليانو أليجري مدرب "البيانكونيري" بقدراته.

أليجري يرى في محرز اللاعب صاحب لمسة الإبداع الذي يمكن لبصماته أن تغير المباريات، وأن النجم الجزائري سيكون قادرًا على رفع مستوى هجوم يوفنتوس.

وأكد الموقع الإيطالي أن يوفنتوس مستعد لتقديم الجناح السويدي ديان كولوشويفسكي في صفقة تبادلية مع مانشستر سيتي، في ظل أن قيمة كلا اللاعبين السوقية تبلغ 40 مليون يورو.

هل يفرض محرز الرحيل؟

بكل تأكيد فإن الوضع الحالي لا يليق بقيمة ومكانة لاعب مثل رياض محرز، لكن الدولي الجزائري لطالما كان مثالًا يحتذى به في الالتزام مع أي فريق لعب في صفوفه.

محرز قد لا يرفع راية العصيان في وجه مانشستر سيتي في ظل قلة مشاركاته، لكنه في الوقت نفسه قد يطلب تفسيرًا لتراجع دقائق لعبه بشكل ملحوظ في الموسم الحالي.

وفي حالة خرج الدولي الجزائري بشكل كامل من خطط بيب جوارديولا، فإن الرحيل سيكون هو الحل الوحيد لإرضاء جميع الأطراف.

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