إدارة الهلال تؤجل ملف تجديد عقد عبدالله المعيوف

يُشارك الزعيم في المحفل العالمي الذي ينطلق يوم الأربعاء المُقبل في العاصمة القطرية الدوحة

قررت إدارة نادي الهلال السعودي تأجيل فتح ملف تجديد عقد الحارس الدولي عبدالله المعيوف خلال الفترة الحالية، حتى إنهاء مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويُشارك الزعيم في المحفل العالمي الذي ينطلق يوم الأربعاء المُقبل في العاصمة القطرية الدوحة، حيث يقص مشواره أمام نادي الترجي التونسي بطل إفريقيا.

المعيوف ينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادٍ آخر في يناير المقبل، على أن ينضم له في صيف 2020.

تقارير كانت قد أشارت إلى أن رغبة الحارس في الاستمرار بالقلعة الزرقاء، ساهم بشكل كبير في اقتراب المفاوضات من خط النهاية، بجانب رغبة المجلس في الحفاظ على استقرار الفريق بالتجديد للاعبين الأساسيين.

صاحب الـ32 عامًا كان قد بدأ مسيرته الكروية ناشئًا في صفوف الزعيم، قبل أن ينتقل إلى أهلي جدة في صيف عام 2006، لكنه عاد إلى الهلال من جديد في صيف 2016.

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وخلال هذه السنوات، حرس المعيوف عرين الزعيم في 94 مباراة، استقبل خلالها 91 هدفًا وخرج بشباك نظيفة في 35 مباراة.

وقاد حارس الأزرق فريقه مؤخرًا للتتويج بطلًا لدوري أبطال آسيا، بعدما تغلب على أوراوا ريدز الياباني في النهائي، بالفوز بنتيجة 1-0 ذهابًا و2-0 إيابًا.