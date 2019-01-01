الإصابات تضرب نجوم الأهلي السعودي والفريق في ورطة

كشف في تقرير شامل إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي

يُعاني النادي الأهلي السعودي من الإصابات بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، حيث يغيب أكثر من لاعب عن الفريق قبل عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

الجهاز الطبي بالراقي كشف في تقرير شامل إصابات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم في النادي، التي تعرضوا لها خلال الأيام الماضية.

الأهلي يتواجد حاليًا في مدينة أبوظبي، بعد تأجيل مباراته أمام الهلال في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يُقيم معسكرًا تدريبيًا.

الفحوصات الطبية كشفت حاجة الجزائري يوسف بلايلي، بالإصابة بتمزق في العضلة الأمامية، وحاجته إلى برنامج علاجي يستمر لمدة 4 أسابيع، وسيغيب سعيد المولد لمدة 10 أيام.

وواصل محمد العويس، برنامجه العلاجي الذي سيستمر مدة شهر ونصف، وأخيراً تعرض المدافع محمد خبراني، للإصابة في عضلة الفخذ، وستتحدد لاحقاً مدة الاستشفاء.

كما أظهرت الأشعة التي أجراها مهاجم الفريق دجانيني تافاريس، سلامة العظام من أي كسور، بعد تعرضه لكدمة قوية في مشط الساق، وحاجته لبرنامج تأهيلي لمدة 5 أيام.

في الإطار نفسه، بدأ الثنائي عمر السومة وخالد البركة، برنامجهما العلاجي داخل العيادة الطبية، وذلك بعدما أجريا جراحتين أسفل البطن في ميونخ الألمانية.