إدارة الهلال تؤجل حسم مصير عموري

عقد عموري مع الموج الأزرق ينتهي في شهر أغسطس المُقبل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مقربة من نادي الهلال السعودي عن تأجيل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل حسم مصير اللاعب الدولي الإماراتي عمر عبدالرحمن (عموري).

التقارير المُقربة من الزعيم أشارت إلى أن حسم مصير اللاعب سيتم تأجيله حتى نهاية المعسكر التدريبي الحالي في النمسا.

عقد عموري مع الموج الأزرق ينتهي في شهر أغسطس المُقبل، بعدما كان قد وقع عقدًا لمدة عام في صفقة انتقال حر.

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📎 https://t.co/hwlUiahyKv pic.twitter.com/sjQLPKewZf — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 5, 2019

تأجيل حسم تجديد عقد اللاعب يأتي لرغبة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو مدرب الفريق الجديد في الوقوف على إمكاناته البدنية والفنية عن قرب.

كما سيخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية للتأكد من قدرته على العودة القوية إلى الملاعب، وبشكل يواكب طموحات الهلاليين.

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يُذكر أن الدولي الإماراتي كان قد تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الجولة السادسة من دوري المحترفين وغاب عن صفوف الفريق طوال الموسم.