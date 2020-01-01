إدارة النصر تحت الضغط بسبب الصفقات وتجديد العقود

النادي يُعاني من عدم قدرة المفاوض النصراوي على حسم صفقات اللاعبين المحليين

تعرضت إدارة نادي النصر السعودي لهجوم من قبل جماهير الفريق بسبب عدم التعاقد مع أي لاعب محلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

صحيفة "الوطن" قالت أن النادي يُعاني من عدم قدرة المفاوض النصراوي على حسم صفقات اللاعبين المحليين لمصلحة الفريق.

التقارير قالت أن إدارة الفريق دخلت في مفاوضات مع 5 لاعبين محليين، إلا إنهم لم ينجحوا في إنهاء أي صفقة رسمية حتى الآن.

ومن المتوقع أن تتحرك إدارة نادي النصر برئاسة صفوان السويكت بقوة من أجل الإعلان عن الصفقات المحلية بشكل رسمي خلال الأيام المٌقبلة بسبب هذا الضغط الجماهيري.

في سياق أخر، يُشكل دخول 8 لاعبين من الفريق الفترة الحرة ضغطًا إضافيًا على الإدارة من أجل تجديد عقودهم مع الفريق.

ويدخل وليد عبدالله، وبراد جونز، ومايكون، وعبدالله مادو، وعمر هوساوي، وبيتروس، وعوض خميس، وفهد الجميعة، الفترة الحرة التي تجيز لهم الانتقال دون العودة لإدارة الفريق.

ويُمثل هذا الأمر حيرة كبيرة للنصراويين، وهاجسًا يقلقهم، متسائلين عن قدرة الإدارة في المحافظة عليهم، وتجديد عقودهم، خاصة أن أغلبهم عناصر أساسية بالفريق.

وليد عبدالله يرفض العرض المُقدم من النصر ويُطالب بالأفضل

على صعيد التدريبات، أكد الجهاز الطبي جاهزية الثلاثي عبدالفتاح آدم، ومادو، ووليد عبدالله بعد تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم، وتكثيف التدريبات اللياقية، وإجراء مناورة كروية، وتطبيق الجمل التكتيكية الخاصة لمواجهة الاتفاق.