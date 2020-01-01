وليد عبدالله يرفض العرض المُقدم من إدارة النصر

إدارة العالمي عرضت على اللاعب مليون و 800 ألف ريال في الموسم الواحد

يبدو أن إدارة النصر لن تُغلق ملف الحارس الدولي وليد عبدالله بسهولة، خاصة بعدما أكدت تقارير رفض الحارس تجديد عقده مع الفريق النصراوي خلال الفترة الحالية.

صحيفة "الرياضية" قالت أن الحارس أبلغ الإدارة برفضه العرض المُقدم له حاليًا من أجل تجديد تعاقده مع الفريق خاصة وغنه لم يكن مُقنعًا له من الناحية المادية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة العالمي عرضت على اللاعب مليون و 800 ألف ريال في الموسم الواحد، وهو ما رفضه الحارس.

وقالت الصحيفة أن ما قدمته إدارة النصر للحارس هو الحد الأدنى للاعبين المحترفين في صفوف الفريق، حيث يرى الحارس إنه يستحق أكثر من ذلك.

ولا يُشارك وليد عبدالله في حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي، حيث يعتمد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على الحارس الأسترالي براد جونز.

التقارير أكدت أن الحارس الذي يدخل فترة الستة أشهر الأخيرة في عقده يحق لعه التوقيع لأي نادٍ، مما يجعل رحيله متاحًا خلال الفترة المُقبلة عن الفريق.

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وأنهت التقارير لتؤكد أن وليد يمتلك بالفعل عرضين من أندية الدوري السعودي للمحترفين، مما قد يكون ورقة ضغط أكبر على إدارة النصر خلال الفترة المُقبلة.