إدارة الاتفاق تفتح المزاد لبيع الكويكبي ومحمد الصيعري

إدارة الاتفاق ستبحث عن العرض الأفضل لبيع الثنائي لكبار الأندية السعودية

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من إدارة نادي الاتفاق وجود نية لبيع الثنائي محمد الكويكبي ومحمد الصيعري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

التقارير أشارت إلى أن إدارة الاتفاق ستبحث عن العرض الأفضل لبيع الثنائي لكبار الأندية السعودية.

الكويكبي يؤدي بشكل رائع مع الفريق، وكان هدفًا لإدارة النصر خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بينما يلعب الصيعري مُعارًا لنادي الحزم ويظهر كمهاجم واعد ومطلوب في أكثر من نادي.

إدارة التعاون تلتقط الصور التذكارية مع كأس الملك 📸 pic.twitter.com/rFNrhD8ECL — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 2, 2019

وأضاف أن الإدارة تستهدف بيع الثنائي للأندية الأخرى ذات الملاءة المالية، ضمن الحلول المالية للإدارة الجديدة المقبلة لنادي الاتفاق.

وتستهدف الإدارة توفير سيولة مالية من أجل سداد المستحقات المالية لأطراف عدة من بينها نادي القادسية.

النصر يُهني التعاون بالحصول على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين

كما هناك رغبة من إدارة خالد الدبل بالاستمرار فترة جديدة في قيادة النادي من خلال الحصول على التزكية من أعضاء الشرف وأعضاء الجمعية العمومية، إلا إن العجز المالي في مقدمة التحديات للبقاء فترة جديدة.