إدارة الاتفاق تُغلق ملف رحيل محمد الكويكبي إلى النصر

العديد من التقارير قد اكدت تقديم نادي النصر عرضًا للاتفاق من أجل التعاقد مع الكويكبي

ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية سعودية غلق ملف رحيل اللاعب محمد الكويكبي إلى نادي النصر السعودي من قبل إدارة نادي الاتفاق.

وكانت العديد من التقارير قد اكدت تقديم نادي النصر عرضًا للاتفاق من أجل التعاقد مع الكويكبي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى ان إغلاق الملف من قبل إدارة الاتفاق يأتي بسبب ضعف المقابل المادي المعروض على النادي من قبل إدارة العالمي.

تقارير كانت قد أشارت إلى أن عرض النصر وصل إلى أربعة ملايين ريال اضافة إلى اعارة المدافع عبدالاله العمري لصفوف الاتفاق لموسم واحد.

إدارة النصر السعودي في أزمة بسبب مكافآت الدوري

وكانت إدارة النصر قد فتحت خط الاتصال وبشكل رسمي مع الاتفاقيين من أجل الحصول على خدمات الكويكبي وتركت الخيار مفتوح سواء بانتقال اللاعب او إعارته لمدة موسم واحد.