إدارة الاتحاد تمنح بريجوفيتش الضوء الأخضر للرحيل عن النادي

إدارة العميد منحت اللاعب الضوء الأخضر للرحيل سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي

قالت تقارير صحفية مُقربة من نادي اتحاد جدة السعودي أن المهاجم الصربي الكسندر بريجوفيتش خرج من حسابات الإدارة والمدير الفني الهولندي تين كات.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن اللاعب قد يكون خارج حسابات النادي خلال الميركاتو الشتوي الحالي، بسبب عدم تقديم المستوى الفني المُقنع.

وقالت الصحيفة أن إدارة العميد منحت اللاعب الضوء الأخضر للرحيل سواء عن طريق الإعارة أو الانتقال النهائي دون تحمل النادي لأي تبعات مالية.

ومن المنتظر الموافقة على هذا الأمر في حال وصول عرض مناسب للاعب من الناحية المادية، وكذلك التوصل إلى اتفاق مع مهاجم بديل للتعاقد معه.

في السياق نفسه، وضعت الإدارة عدة خيارات هجومية على طاولة الهولندي هينك تين كات، مدرب الفريق، من أجل الاختيار بينهم بما يتوافق مع طريقة لعبه.

وستشهد الأيام المُقبلة بعض التغييرات في قائمة العميد، مع بداية فتح الميركاتو الشتوي خاصة بعد رحيل أكثر من لاعب أجنبي خلال الفترة الماضية، حيث من المنتظر تعويضهم بالشكل المناسب.

هيئة الرياضة تُصدر بياناً للتحقيق مع أسماء تعمل لصالحها في الأهلي والاتحاد

يُذكر أن إدارة نادي الاتحاد السابقة برئاسة المهندس لؤي ناظر في يناير الماضي كانت قد تعاقدت مع اللاعب بريجوفيتش بعقد يمتد لـ4 مواسم ونصف.