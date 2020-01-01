إدارة الاتحاد تصل إلى حل لأزمة تين كات

إدارة الاتحاد برئاسة انمار الحالي لن تتأخر عن سداد المستحقات

كشفت تقارير صحفية عن قيام نادي الاتحاد بالاتفاق مع مدرب فريقها الأول لكرة القدم الهولندي تين كات، على طريقة تسليمه مستحقاته المتأخرة.

وبينت التقارير أن المدرب قد قدم تعاونه مع إدارة النادي الغربي بالاتفاق معها على تسليمه راتبين متأخرين، وتراجع عن طلبه السابق بالحصول على الشرط الجزائي الكامل، الذي يمثل قيمة رواتب ثلاثة أشهر.

وكانت إدارة العميد قد وقعت عقدًا مع تين كات في نوفمبر الماضي، خلفًا للويس سييرا، المدرب التشيلي، ثم تمت إقالته في فبراير، بعد سوء المستويات التي قدَّمها مع الفريق، إضافة إلى سوء العلاقة مع اللاعبين.

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وكشفت التقارير أن إدارة الاتحاد برئاسة انمار الحالي لن تتأخر عن سداد المستحقات، حتى لا يصل الأمر أي شكوى ضد النادي في الفيفا.

إدارة الاتحاد كانت قد قرر إقالة المدير الفني الهولندي هينك تين كات بعد الخسارة ضد ضمك ضمن مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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ولعب الاتحاد ضد ضمك ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بفوز الفريق الضمكاوي بهدفين مقابل هدف، ليتأزم موقف العميد حينها عند 19 نقطة في المركز الـ13.