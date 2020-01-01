ماخيتي ديوب لجول : الهلال أقوى فريق بالدوري السعودي وكوزمين أفضل مدرب تعاملت معه

جول كان له حوار خاص مع النجم السنغالي وجاء كما يلي

يُعد المهاجم السنغالي ماخيتي ديوب واحدًا من أصحاب المهارات والإمكانيات الخاصة في منطقة الخليج، بعدما تألق لسنوات كثيرة في منافسات دوري الخليج العربي قبل أن يخوض رحلة في الصين، ثم يعود للخليج من بوابة نادي الشباب.

ورغم عدم مرور وقت طويل على وصوله وتوقيعه لنادي الشباب يناير الماضي إلا إنه من المتوقع أن يُحقق نجاحًا مميزًا في الدوري السعودي للمحترفين.

جول كان له حوار خاص مع النجم السنغالي وجاء كما يلي ..

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ما هو الفارق بين الدوري السعودي والإماراتي؟

أعتقد أن الفارق الذي شعرت به يتمثل في نقطتين الأولى قوة البطولة في الدوري السعودي وأيضًا الحضور الجماهير المميز في الملاعب.

ما هي طموحاتك مع نادي الشباب؟

نمتلك طموحًا كبيرًا للحصول على لقب البطولة العربية، كما نطمح في تحقيق مركز جيد في نهاية المسابقة.

من هو أفضل مدير فني تعاملت معه خلال مسيرتك؟

الاختيار الأول يصب في صالح المدرب الروماني أولاريو كوزمين أثناء تواجدي في شباب الأهلي، وحاليًا المدير الفني لويس جارسيا مدرب بنادي الشباب.

البعض يقول أن نادي الشباب لا يمتلك شعبية جماهيرية كبيرة، ما هو تعليقك على هذا الأمر؟

الأمر ليس كذلك، فهناك العديد من المباريات التي شهدت دعمًا جماهيريًا كبيرًا، وفي بعض المباريات لا تحضر الجماهير لدعمنا، ولكن ما أستطيع التأكيد عليه هو أهمية حضور الجماهير دائمًا لدعمنا.

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هل ترى أن لقب الدوري السعودي قد اقتصر على الهلال والنصر؟

المنطق يقول ذلك فهما الأقوى في بطولة الدوري السعودي، ولن يكون مسموح بالخطأ خلال ما تبقى من مباريات، لأن من سيسقط سيخسر اللقب لصالح منافسه.

ما هو الفريق الأقوى من وجهة نظرك في الدوري السعودي؟

الدوري السعودي يمتلك العديد من الفرق القوية وأصحاب الإمكانيات الخاصة، ولكنني أرى أن الهلال الأفضل من وجهة نظري.

من هو اللاعب الأفضل بالدوري السعودي؟

لا يُمكن اختيار لاعب مُعين فالأمر صعب نظرًا لوجود العديد من العناصر المميزة.

ما هي علاقتك برئيس النادي خالد البلطان؟

العلاقة احترافيه بشكل كبير ونحن نتعامل بشكل مميز، فهو قريب مننا دائمًا.

ما هو تعليقك على تأثير فيروس كورونا، ونصيحتك للجماهير؟

نعيش وقتًا صعبًا خلال الفترة الحالية، وأتمنى أن يستمع الجميع لنصائح المسؤولين للحفاظ على السلامة العامة، ويجب على الجميع أن يلتزم بالتواجد في المنزل حتى لا يتفشى المرض.