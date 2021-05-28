إدارة الاتحاد تستقر على خليفة كاريلي

تعرف على خليفة كاريلي في الاتحاد

استقرت إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، على المدرب الذي سيتولى مهمة تدريب العميد، خلفًا للمدرب البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني الحالي، والذي سيرحل بعد المباراة القادمة.

وينتهي عقد كاريلي بنهاية الموسم الحالي، حيث سيخوض آخر مباراة له مع الاتحاد أمام النصر، بالجولة 30 الأخيرة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

من هو خليفة كاريلي؟

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن نادي الاتحاد وضع المدرب الروماني كوزمين كونترا، كأول خيار من أجل التعاقد مع لتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن الاتحاد يدرس أيضًا بعض الأسماء الأخرى، في ظل عدم حسم التوقيع مع كونترا، بالرغم من الوصول إلى مرحلة متقدمة.

وتوصل نادي الاتحاد لاتفاق مع كونترا لتدريب الفريق خلفًا لكاريلي، حيث توصل الطرفين إلى الاتفاق على غالبية تفاصيل العقد وطريقة وأسلوب العمل.

هل هناك مرشح آخر لتدريب الاتحاد؟

وتدرس إدارة الاتحاد أسماء أخرى خلال الفترة الحالية لتدريب الفريق خلفًا لكاريلي، لعل أبرزها ابن المدرب الروماني الشهير الجنرال يودانسكو.

وتفضل إدارة الاتحاد المدرب الروماني كوزمين كونترا لتدريب الفريق، نظرًا لخبرته في العمل بالدوريات الأوروبية، سواء الروماني أو الإسباني، حيث قام بتدريب فريق خيتافي الإسباني.

وترى الإدارة أيضًا أن كونترا فلسفته التدريبية مبنية على أسس إسبانية، وسبق له وقام بتدريب المنتخب الروماني لمدة عامين، كما حقق بطولة كأس رومانيا مع دينامو بوخارست.

ما هو موقف كاريلي؟

فابيو كاريلي أبدى رغبته في الاستمرار مع نادي الاتحاد، مشيرًا إلى أنه جلس بالفعل مع إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، من أجل تمديد عقده، ولكن لم يتوصل الطرفين لأي اتفاق.

إدارة الاتحاد ليست مقتنعة حتى الآن بتمديد عقد كاريلي، بالرغم من أن المدرب قدم مرونة في الاتفاقات، وأيضًا وعودًا بتحقيق الإنجازات.

ما الأفضل للاتحاد حاليًا؟

حقق نادي الاتحاد الموسم الحالي نتائج إيجابية للغاية، وذلك في ظل الاستقرار الذي عرفه الفريق تحت قيادة كاريلي، وأيضًا اللاعبين المميزين الموجودين حاليًا بالفريق.

استمرار كاريلي يعني استمرار الاستقرار بالفريق، ولكن الأمر غير المقنع للإدارة، هو ضياع نقاط سهلة للفريق خلال الموسم الحالي، كانت كفيلة بتتويج العميد بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

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