"اتحاد الكرة السعودي يرتجف من إعلان قائمة المتوجين بالدوري"

هل يتجرأ اتحاد الكرة ويعلن قائمة المتوجين بالدوري؟

هاجم الإعلامي الرياضي وليد الفراج، اتحاد كرة القدم عبر السنوات الماضية، بسبب عدم إصدار قائمة تضم أسماء الفائزين بلقب الدوري السعودي منذ بدايته وحتى الآن.

يذكر أن هناك جدل دائمًا ما يتم مناقشته حول أول فريق متوج بلقب الدوري السعودي في التاريخ، وأيضًا أكثر الفرق تتويجًا باللقب.

وليد الفراج قال عبر برنامجه "الدوري مع وليد": "46 نسخة؛ أقيمت لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، الحمد لله أن الاتحاد السعودي قام بإصدار قائمة البطولات الخاص بقائمة الفائزين ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين".

الإعلامي الرياضي تابع: "الأعين كلها تركز على يوم الأحد يوم نهائي الدوري، هل يتجرأ اتحاد الكرة السعودي ويصدر توثيق لبطولات الدوري؟".

واستطرد قائلًا: "أرى أنه طالما قام بإصدار قائمة بطولات كأس خادم الحرمين الشريفين، سيتجرأ ويصدر قائمة الفائزين بالدوري".

وواصل: "الاتحاد السعودي لكرة القدم في الماضي يرتجف، لا يستطيع إصدار قائمة الدوري، ولا تستطيع وزارة الرياضة على هذا الأمر أيضًا".

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واختتم الفراج تصريحاته قائلًا: "سنرى يوم الأحد هل سيتم الإعلان عن قائمة الفائزين بالدوري، أم سيثبت اتحاد الكرة أنه مرتجف من هذا الأمر".