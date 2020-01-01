إجماع من لاعبي أرسنال على تأثير أرتيتا الإيجابي

أصبحنا متحدين أكثر..

أجمع لاعبو أرسنال على التأثير الإيجابي الذي منحه استقدام مايكل أرتيتا للقيادة الفنية للجانرز على الرغم من عدم تحسن النتائج اللندنية إلى حد كبير.

وكان أرتيتا قد ترك العمل مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي ليصبح الرجل الأول في أرسنال خلفًا لأوناي إيمري بعد تدهور النتائج محليًا وأوروبيًا.

أرسنال حتى الآن حقق 3 انتصارات فقط في ولاية أرتيتا، مع تواجده في المركز العاشر بالبريميرليج برصيد 31 نقطة وبفارق 10 نقاط كاملة عن المربع الذهبي.

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لكن رغم أن الأرقام لا تمنح الإيجابية لأرتيتا، فيرى نجوم أرسنال أن الفريق تحسن بصورة ملحوظة، وذلك ما أكده مسعود أوزيل، الذي طالب بقليل من الصبر على تجربة المدرب الإسباني.

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أوزيل قال في تصريحاته "من الناحية التكتيكية على وجه الخصوص نحن نتحسن كثيرًا، آمل في المستقبل أن نكون أكثر نجاحًا.".

واتفق ألكسندر لاكازيت مع أوزيل، حيث قال هو الآخر "نحن معًا الآن أكثر، تحسنت الطريقة التي نفكر بها داخل وخارج الملعب، من الناحية التكتيكية نحن أفضل أيضًا وسنلمس ذلك في نتائج الأسابيع المقبلة.".

أما هيكتور بيليرين، فقد زاد على كلاهما بقوله "أرتيتا لديه فلسفة جديدة ونفذناها في المباريات التي لعبناها، كان هناك تغيير كبير للغاية واضح للجميع.".

وأتم "أعتقد أننا بحاجة إلى زيادة الفعالية على المرمى، ولكن هذا يتطلب زيادة ثقتنا في أنفسنا أيضًا، عندما تتحكم في المباراة تمامًا فإن الأهداف ستأتي حتمًا، أنا متأكد من أننا سنرى ذلك بسرعة كبيرة.".

يذكر أن أرسنال سيلتقي مع نيوكاسل بعد العودة من معسكرهم في دبي استغلالًا للعطلة المستحدثة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

