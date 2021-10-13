إجراءات تأديبية وبيان إدانة.. "فيفا" يحذر الاتحاد الإنجليزي بعد أحداث مباراة المجر

قد يواجه الاتحاد الإنجليزي عقوبات صارمة بعد أن بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إجراءات تأديبية بسبب الأزمة التي نشبت بين مشجعي المجر والشرطة الإنجليزية مساء الثلاثاء.

وشهدت مباراة إنجلترا والمجر، التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "ويمبلي" في العاصمة الإنجليزية، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، اشتباكات بين جماهير الضيوف والشرطة.

"فيفا" قرر أن يخضع الاتحاد الإنجليزي، بصفته منظم المباراة، للإجراءات التأديبية، إلى جانب نظيره المجري.

ما هي تفاصيل الواقعة؟

"فيفا" تصرف في أعقاب الفوضى التي سادت بين مشجعي المجر والشرطة، بعد قيام الزائرين بالشجار مع الشرطة، بعد اعتقال أحد المشجعين بزعم توجيه إساءة عنصرية إلى أحد منظمي المباراة.

ويبدو أنها كانت ليلة من المتاعب في المجموعة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم، حيث توقفت المباراة بين ألبانيا وبولندا لمدة 20 دقيقة، بعد قيام جماهير أصحاب الأرض برشق لاعبي بولندا بالزجاجات.

ماذا جاء في بيان الاتحاد الدولي؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر بيانًا أكد خلاله أنه سيفتح تحقيقًا في أحداث المباراتين.

وجاء في بيان "فيفا" الذي أصدره مساء الأربعاء: "بعد تحليل تقارير المباريات، فتح فيفا إجراءات تأديبية فيما يتعلق مباراتي إنجلترا ضد المجر، وألبانيا ضد بولندا في تصفيات كأس العالم".

وأضاف البيان: "مرة أخرى، يدين فيفا بشدة الأحداث التي وقعت في المباراتين، ويود الإعلان أن موقفه لا يزال حازمًا وقويًا في رفض أي شكل من أشكال العنف، وكذلك أي شكل من أشكال التمييز أو الإساءة، مثل هذه السلوك المقيت مرفوض في كرة القدم".

هذا الحادث يأتي بعد أكثر من شهر على تعرض رحيم ستيرلينج وجود بلينجهام إلى هتافات عنصرية في بودابست.

وحينها قرر "فيفا" أن يلعب منتخب المجر مباراتين بدون جمهور، مع إيقاف التنفيذ في المباراة الثانية لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 186.6 ألف يورو.

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