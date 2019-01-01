إبراهيم غالب يقترب من الانضمام إلى الاتفاق

ماجد جزر فيسبوك تويتر
كشفت تقارير صحفية سعودية عن اقتراب اللاعب إبراهيم غالب من الانضمام إلى صفوف نادي الاتفاق خلال الميركاتو الصيفي الحالي.
وقالت التقارير أن غالب دخل دائرة اهتمام الاتفاق للتعاقد معه قبل الموسم الجديد 2019\2020 من أجل دعم الفريق.
وخرج غالب من حسابات العالمي مع نهاية الموسم بحسب تقرير المدير الفني البرتغالي للفريق روي فيتوريا.
التقارير أشارت إلى أن اللاعب أبدى رغبة كبيرة في العودة إلى المنطقة الشرقية، بعد إجراء مخالصة نهائية مع ناديه الحالي النصر.
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وفي الإطار نفسه دخلت عدة أندية على خط المنافسة للتعاقد مع اللاعب، من بينها نادي الشباب، إلا أن رغبة أسرة اللاعب في الوجود بقربه خلال السنوات الأخيرة من مشواره تجعل الاتفاق الأقرب للظفر بخدماته في الفترة المقبلة.
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