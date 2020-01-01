إبراهيموفيتش يوافق على البقاء في ميلان

تألق المهاجم السويدي يُبقيه لموسم آخر مع النادي الإيطالي

اتفق نادي ميلان الإيطالي، مع المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، على استمراره بصفوف الفريق لموسم آخر بعد تألقه ودوره المؤثر خلال الفترة الأخيرة.

زلاتان انضم لميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وتسبب في تحسن كبير بمستوى الفريق في الدوري الإيطالي، وقاده لإنهاء الموسم بالمركز السادس.

شبكة "سكاي" الإيطالية، أكدت اتفاق ميلان مع زلاتان على البقاء لموسم آخر، ومن المتوقع الإعلان عن الأمر بشكل رسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

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وأوضحت أن العقد الجديد لصاحب الـ38 سنة، سيستمر لعام واحد فقط، على أن يتم النظر في إمكانية التجديد لفترة أطول بعد نهاية الموسم القادم.

ويأتي هذا القرار بعد التأثير الكبير الذي قام به زلاتان مع ميلان، والطفرة التي ساهم بها مع المدرب ستيفانو بيولي، الذي أصر على استمرار العملاق السويدي.

وساعد إبراهيموفيتش فريقه بفضل هذا التألق، على الفوز في 9 مباريات من آخر 12 لعبها ميلان هذا العام، دون التعرض لأي هزيمة.

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جدير بالذكر أن إبراهيموفيتش شارك في 20 مباراة مع ميلان منذ عودته للفريق الإيطالي، حيث نجح في التسجيل 11 مرة وصنع 5 أهداف.