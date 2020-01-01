إبراهيموفيتش يُلمح للاعتزال بسبب كورونا

نجم ميلان الحالي زلاتان إبراهيموفيتش يرفض حسم قراره بخصوص الاعتزال

قال المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش إنه لم يحسم قراره بعد سواء باعتزال كرة القدم بنهاية الموسم الحالي أم الاستمرار لموسم آخر.

وكان ميلان قد ضم إبراهيموفيتش خلال موسم الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 18 شهرًا، أي لنهاية الموسم الجاري مع خيار التمديد لموسم قادم.

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وحول ذلك، وبعد تفشي فيروس كورونا الذي أوقف كرة القدم في أوروبا وأودى بحياة أكثر من 10 ألاف شخص في إيطاليا التي تعد أكثر الدول تضررًا منه، تغيرت أحاديث الصحافة.

حيث أن بعض الصحف الإيطالية قد بدأت في الحديث عن احتمالية أن يعلن زلاتان إبراهيموفيتش اعتزاله خلال أشهر قليلة بسبب فيروس كورونا.

ولكن زلاتان نفى أن يكون قد حسم قراره بشأن الاعتزال، ليترك الباب مفتوحًا ما بين احتمالية أن يكمل مسيرته بالفعل وأن يعلن اعتزاله.

وقال النجم السويدي: "سنرى، ما زلت لم أحسم أمري بعد، كل يوم يحدث شيء جديد، كان فيروس كورونا شيئًا غير متوقع، من الصعب أن تتوقف الدوريات ولكن يجب علينا احترام القواعد والتحلي بالصبر"

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يذكر أن زلاتان إبراهيموفيتش كان قد تألق مع ميلان بمجرد تعاقده مع الروسونيري، حيث سجل وصنع عددًا من الأهداف التي أعادت الفريق إلى المنافسة على بطاقة أوروبية.