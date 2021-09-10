إبراهيموفيتش: الكرة الذهبية هي من خسرتني.. أنا الأفضل في العالم!

التصريحات المعتادة للسلطان..

يُعاود زلاتان إبراهيموفيتش تصريحاته النارية التي يتغنى خلالها بقدراته، وهذه المرة سقطت الكرة الذهبية ضحية له، بعد سؤاله عما إذا كان يفتقد عدم الحصول عليها.

صاحب الـ40 عامًا يستعد للعودة مجددًا للملاعب بعد الإصابة التي ألّمت به في شهر مايو الماضي وأبعدته عن اليورو وبداية الموسم مع ميلان.

وأجرى إبرا مقابلة مع صحيفة فرانس فوتبول تحدث خلالها عن أمور كثيرة منها مقارنته بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وعدم تحصله على لقب دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال إبراهيموفيتش عن عدم تتويجه بالكرة الذهبية؟

السلطان قال "أفتقد الحصول على الكرة الذهبية؟ هي من تفتقد أن أتوَّج بها!".

كما أضاف مجيبًا عن مقارنته بميسي ورونالدو "إذا كنت تتحدث عن الصفات الجوهرية، فأنا لا أمتلك صفات أقل منهما".

وواصل "إذا نظرت إلى الألقاب، أنا لم أحقق دوري أبطال أوروبا، لكني لا أعرف كيف تحسبها، أنا لست مهووسًا بالفكرة".

وأتم في هذا الصدد بقوله "عندما تفعل أشياء جيدة بشكل جماعي، الفرد يكون مجرد تابع، لا يمكن للفرد أن يكون جيدًا إذا كانت المجموعة غير جيدة".

ماذا قال إبراهيموفيتش عن الأفضل في العالم والتاريخ؟

وبغروره المعتاد، أجاب السويدي على سؤال حول من الأفضل في العالم بقوله "في أعماقي، أعتقد أنني الأفضل في العالم".

"هل أجلس على طاولة الأفضل في التاريخ؟ لا أعتقد أنه من المناسب مقارنة اللاعبين ببعضهم البعض."

واختتم "لقد لعب الجميع في جيلهم مع زملاء مختلفين، من الصعب المقارنة حقًا. أعتقد أن كل شخص له قصته وعليه أن يواجهها، مائدتي أنا مليئة بالمشاكل".

اقرأ أيضًا..