إبراهيموفيتش: أنا في التاسعة والثلاثين، لا يوجد جديد لأقدمه

السويدي يواصل التألق مع بلاده بعد العودة

شرح زلاتان إبراهيموفيتش الوضعية الخاصة التي يعيشها حالياً بعد عودته من الاعتزال الدولي للمشاركة مع منتخب السويد رغم تقدمه بالعمر.

إبرا، 39 عاماً، عاد وشارك مع منتخب بلاده الأسبوع الماضي بعد غياب دام خمسة أعوام وصنع هدف الانتصار على جورجيا.

وشارك إبراهيموفيتش أيضاً في لقاء الأحد مع كوسوفو وصنع هدفي الانتصار ليواصل الفريق الأصفر والأزرق عروضه القوية.

Chilena desde fuera del área

Golazo de espuela y de espaldas a portería

Ibrahimovic ha marcado muchos goles acrobáticos con Suecia. Hoy vamos a sumarle la asistencia de tacón pic.twitter.com/9WY4Cm9Qz7 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) March 28, 2021

وقال لاعب ميلان بالمؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الآن أنا في وضعية مختلفة تماماً، لا يوجد ما أقدمه".

وواصل: "لا يوجد ما أحتاج لإثباته أو أقدمه، لا يوجد ما يمكنني فعله في مشواري أكثر، أريد أن أتمتع".

وأكمل زلاتان: "أريد القول إنني في التاسعة والثلاثين وألعب في ميلان والسويد، لا يوجد الكثيرون في سني قاموا بأمر مشابه".

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ويدور الحديث الآن حول مستقبل إبرا وتمديد عقده الذي ينتهي رفقة ميلان بحلول نهاية الموسم الجاري.