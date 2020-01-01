إبراهيموفيتش: أنا بنيامين بوتون!

زلاتان إبراهيموفيتش يواصل تصريحاته الجدلية عقب تألقه مع ميلان

قال زلاتان ابراهيموفيتش مازحًا إنه لا يتقدم في العمر وذلك بعد نجاحه في تسجيل هدفين في فوز ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف واحد على سامبدوريا.

وواصل إبراهيموفيتش تألقه وتحقيقه لأرقام مميزة في عمر 39 عامًا، حيث تخطى حاجز الـ 50 هدفًا مع ميلان وبات أول لاعب في التاريخ يفعل ذلك مع قطبي ميلانو.

وحول ذلك، قال النجم السويدي مازحًا إن الناس يخبروه بأنه قد تقدم في العمر ويبدو مرهقًا، ولكنه في حقيقة الأمر بدأ يشعر أنه في إطار التسخين"

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وأضاف: "أنا مثل بنيامين بوتون، لا أكبر أبدًا وأشعر أنني أصغر مع السنوات، ولكنني أختلف عنه في أنني كنت صغيرًا دائمًا ولم أكن كبيرًا في العمر أبدًا"

وكان بنيامين باتون هو شخصية في فيلم لشخص ولد مسنًا وبات يصغر في العمر تدريجيًا مع مرور السنوات حتى أصبح طفلًا في ظاهرة غريبة.

وتابع: "أعتقد أن الجميع هنا لديهم العقلية الصحيحة أمام المرمى الآن، لأنني أعلم أنه عندما تصنع فرصة في الدوري الإيطالي، يجب أن تستثمرها، عليك أن تستغل الفرصة وتقتل المباراة"

وأردف: "يمكنني فقط أن أقول أشياء إيجابية عن بيولي، أنا سعيد له وبما يقدمه، وسعيد لأنه قام بهذا العمل الرائع واستمر في العمل دون أن يعرف مستقبله، لذلك استحق تجديد عقده"

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يذكر أن ميلان يحتل المركز السادس حاليًا على سلم ترتيب الدوري الإيطالي بعد بداية متعثرة للموسم، ليعود إلى المنافسات القارية من بوابة الدوري الأوروبي.