أين سيذهب بيل بعد خروجه من ريال مدريد في يناير؟

وكيل أعماله بدأ عملية التسويق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات أزمة الويلزي جاريث بيل مع مدربه في ريال مدريد زين الدين زيدان، والتي على إثرها قد يغادر ريال مدريد مع فتح نافذة انتقالات اللاعبين الشتوية يناير القادم.

وأمس الإثنين، أجمعت جُل المصادر المقربة من غرفة صناعة القرار في "سنتياجو بيرنابيو"، على أن صاحب الـ30 عامًا، حصل من الإدارة على الضوء الأخضر لمغادرة العاصمة الإسبانية بلا رجعة في الميركاتو الشتوي، بعد وصول علاقته بزيزو إلى طريق مسدود.

وذكرت "ماركا" و "آس" وغيرها من المنابر المدريدية، أن نجم توتنهام السابق استنفذ كل رصيده لدى المدرب ومجلس الإدارة، ليس فقط لانعدام الرغبة بداخله للتضحية من أجل "هلا مدريد"، بل الأخطر من ذلك لعنة إصاباته التي تندرج تحت مُسمى (إصابات مزمنة).

وألقت "ماركا" الضوء على سجل بيل الكارثي مع الإصابات، والذي جعله يشارك في 53% من المباريات المتاحة منذ قدومه من الجزء الأبيض في شمال لندن أغسطس 2013، بمعدل 26 إصابة تسببت في غيابه عن 86 مباراة مستحقة.

وأشار نفس المصدر، إلى أن هذا السجل المأساوي، سيجعل مهمة استمراره في ملاعب أوروبا براتبه الحالي -17 مليون يورو- شبه مستحيل، لذا بدأ أغنى وكيل أعمال لاعبين في العالم جوناثان بارنيت في البحث عن عرض صيني جديد، بطريقة كربونية من سيناريو فصل الصيف.

هذا هو جول



هذه هي كرة القدم pic.twitter.com/hE1EeSVm54 — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 11, 2019

وكانت العلاقة بين اللاعب ومدربه تدهورت في الجولة الصيفية، بعد تصريحات زيزو عن عدم حاجته للدولي الويلزي، الأمر الذي كان سيرسل أفضل لاعب وهدف البريميرليج سابقًا إلى الدوري الصيني، لولا عدم اتفاق مسؤولي النادي الشرق آسيوي مع فلورنتينو بيريز بشأن رسوم التحويل.