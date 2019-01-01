أزمة جديدة تلوح في الأفق بين راموس ورئيس ريال مدريد

هل سيتخذ المدافع الأندلسي موقفًا؟

ترددت أنباء في بعض الصحف الفرنسية وكذلك الإسبانية، عن بوادر أزمة تلوح في الأفق بين القائد الأسطوري لريال مدريد سيرخيو راموس والرئيس فلورنتينو بيريز.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" نقلاً عن أحد المصادر الفرنسية، فإن المدافع الأندلسي المولد لديه رغبة ملحة لتمديد عقده مع اللوس بلانكوس، الذي سينتهي مع حلول صيف 2021.

في المقابل، يتعامل رجل الأعمال الإسباني بهدوء مبالغ فيه مع طلب لاعبه المفضل في الفريق، على الأقل في الوقت الراهن، من باب أنه سيكون من الجنوب التوقيع مع لاعب اقترب من منتصف الثلاثينات قبل انتهاء عقده بعامين.

ولفت التقرير إلى أن الرئيس التاريخي للنادي الميرينجي لا يريد التسرع في فتح هذا الملف، لأنه يدرك أن عقد راموس مع النادي سينتهي عندما يبلغ ربيعه الـ35، لذا لن يقوم بأي مخاطرة في الوقت الحالي، على الأقل لحين رؤية مدى قدرة صاحب الشأن على المواصلة بعد نهاية عقده.

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والمعروف أن علاقة راموس وبيريز التي كانت شبه مثالية، توترت على غير العادة الموسم الماضي، على خلفية الصدام الشهير بينهما في غرفة خلع الملابس بعد فضيحة الخروج من دوري أبطال أوروبا برباعية أياكس أمستردام في إياب دور الـ16.