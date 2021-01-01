أوين عن أزمة صلاح في ليفربول: هناك رائحة مؤامرة

تفسير غير متوقع بعد الخسارة من تشيلسي

نظرية غريبة يؤمن بها مايكل أوين نجم ليفربول السابق، عن طريقة تعامل محمد صلاح وساديو ماني مع بعضهما البعض.

العديد من المناوشات حدثت بين الثنائي خلال الأشهر الماضية، واتهامات كل منهما بالأنانية وعدم التمرير للآخر في الملعب.

ليفربول تعرض لصدمة قوية أمس، الخميس، بعد الخسارة من تشيلسي بهدف نظيف بالدوري الإنجليزي، وهي المباراة التي كان من الممكن أن يحصل فيها ماني على ركلة جزاء بعد تعرضه للعرقلة، ولكنه قرر النهوض والوقوف على قدميه.

أوين قال عن هذا الموقف لشبكة "Optus":"لم أصدق ما فعله ماني، لم يقع على الأرض بعد تلقيه الضربة أو نظر حتى للحكم".

وأضاف:"كانت لمسة رائعة منه وربما كان يعتقد أن لديه فرصة للتسجيل لو قام بالنهوض، لكنه فعل شيئًا مشابهًا قبل أسبوع ضد شيفيلد يونايتد".

وتابع:"هناك بعض الأفكار الملتوية التي تدور في رأسي، صلاح هو منفذ ركلات الجزاء في الفريق، وإذا كان ماني لديه فرصة للتسجيل سيقوم بذلك، بدلًا من منح صلاح ركلة جزاء أخرى للتسجيل".

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واستكمل حديثه: كل منهما حصل على الحذاء الذهبي من قبل، ربما تكون مجرد أفكار جامحة، ولكن الطبيعة التنافسية له ولصلاح تجعل الأمور صعبة بينهما وكل منهما لا يمرر للآخر حتى لو كان في موقف أفضل".

وأنهى نجم الريدز السابق تصريحاته:"نحن نرى هنا القليل من الأنانية ونشهد بعض السلوك الساخط، صلاح كان يهز رأسه بعد التغيير ضد تشيلسي، ماني كان دائمًا يسقط في هذا النوع من الفرص، وعدم فعله ذلك جعلني أفكر قليلًا".

يذكر أن صلاح نجح في تسجيل 24 هدفًا مع ليفربول بكل البطولات هذا الموسم، بينما أحرز ماني 11 هدفًا فقط في كل المناسبات التي خاضها.