وكيل صلاح يلمح للرحيل بعد استبدال تشيلسي

جدل كبير معتاد..

عاد رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح لإثارة الجدل مرة أخرى، بتغريدة غريبة أرسلها خلال مباراة موكله في ليفربول مع تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان يورجن كلوب قد أخرج صلاح في الدقيقة الثانية والستين وحلّ محله أوكسليد تشامبرلين، وبدت علامات الغضب واضحة للغاية على وجه الفرعون المصري من هذا التبديل.

لم يمر مرور الكرام لرامي عباس، الذي أعرب عن غضب موكله هو الآخر ولكن بطريقته الخاصة عبر تغريدة نشرها على تطبيق تويتر.

الوكيل الشهير اكتفى بوضع "نقطة" بدون الحديث، ومن المنطقي هنا أنه يود إرسال رسالة للجماهير وغالبًا لإدارة ليفربول أن صلاح ليس راضيًا بالوضع الراهن.

. — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) March 4, 2021

البعض فسّر هذه التغريدة على أنها "نقطة ومن أول السطر"، بمعنى أن قصة صلاح في ليفربول قد انتهت، في تهديد صريح بمغادرة ملعب أنفيلد الصيف المقبل.

خروج صلاح تزامن مع تأخر ليفربول بهدف نظيف من توقيع ماسون ماونت، والغريب أن الدولي المصري كان من أفضل لاعبي كتيبة يورجن كلوب في المباراة، لكن ذلك لم يمنع الألماني من استبداله.

ردود الأفعال على تغريدة رامي عباس كانت كثيرة من قبل الجماهير، لكن أبرز تلك الردود كان ما كُتِب له بأن عليه التوقف عن إثارة الجدل ومحاولة تقليد الوكيل الآخر الشهير مينو رايولا.

الجدير بالذكر أن بعض التقارير الصحفية أشارت مؤخرًا إلى أن صلاح غير سعيد في أنفيلد ويواجه بعض المشاكل، وقد زاد من حدة هذه الشائعات تصريحاته بأنه منفتح للعب في الدوري الإسباني بالمستقبل.