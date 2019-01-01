أونيس: سأترك رئاسة بايرن ميونخ لكنني لن أرحل

أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ يؤكد أنه سيترك رئاسة النادي في وقت قريب، ويشدد على استمراره في الإدارة.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن أولي أونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني أنه سيترك رئاسة النادي البافاري في وقت قريب للغاية، لكنه سيستمر في إدارة الفريق.

جاء هذا بحسب ما أكد أونيس في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "بيلد" وأكد خلالها صاحب الـ ٦٧ عامًا على رغبته في الاستمرار لكن بمنصب آخر.

وقال أونيس: “سأبقى في صفوف بايرن ميونخ، لكنني سأعتزل منصب الرئيس عندما يحين الوقت المناسب لذلك".

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وتنتهي الفترة الحالية لرئاسة أولي أونيس في نوفمبر المقبل، وترجح تقارير عديدة ألا يترشح من بعدها من جديد.

وتمتد فترة عمل أونيس في بايرن ميونخ منذ ٤٠ عامًا، حيث انضم للنادي عام ١٩٧٩ وتولى عدة مناصب هامة.

جدير بالذكر أن فترة أونيس في رئاسة بايرن ميونخ كانت قد شهدت العديد من البطولات و التتويجات القارية والمحلية.