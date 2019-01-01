تسريب رقم كوتينيو مع بايرن ميونخ
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هيثم محمد فيسبوك تويتر
كشفت تسريبات عن الرقم الذي سيرتديه النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو مع فريقه الجديد بايرن ميونخ بعد إتمام انتقاله من برشلونة.
كوتينيو وصل صباح الأحد إلى مدينة ميونخ للخضوع للفحوصات الطبية وتوقيع العقود، تمهيداً لبدء مشواره مع الفريق البافاري.
ونشرت "أديداس"، الراعي لقمصان بايرن، صورة على حسابها على إنستجرام لصورة قميص كوتينيو مع بايرن وعليه الرقم 10.
وقامت الصفحة بعدها مباشرة بمسح الصورة، ولكن الجماهير قامت بالتقاطها وتداولها على صفحات التواصل الاجتماعية.
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وكان آخر من ارتدى القميص رقم عشرة في صفوف بايرن ميونخ هو الهولندي آريين روبن الذي رحل بنهاية الموسم المنصرم.