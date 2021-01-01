أومتيتي يغيب عن مواجهة برشلونة أمام ويسكا بسبب آلام المعدة

سوء الحظ يلازمه

أعلن نادي برشلونة رسميًا غياب لاعبه الدولي الفرنسي صامويل أومتيتي عن مواجهة ويسكا مساء الغد بسبب شعوره بآلام حادة على مستوى المعدة.

أومتيتي كان قد عاد من الإصابة وحصل مؤخرًا على فرصة جديدة في صفوف النادي الكتالوني من أجل إثبات إمكانياته والعودة للتشكيل الأساسي.

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وبحسب ما أكد النادي في بيان رسمي فإن أومتيتي قد شعر بآلام حادة على مستوى المعدة جعلته غير قادر على المشاركة في التدريبات بشكل طبيعي.

في الماضي كان اللاعب نفسه يرى أنه يستطيع التغلب على مشاكل الركبة المزمنة التي عانى منها في آخر عامين من مسيرته لذلك توقع البعض أن غيابه سيكون لإصابة في الركبة من جديد.

ولكن النادي أكد عبر البيان الرسمي السبب الحقيقي ليوضح الأمور للجماهير ويعلن خبرًا سيئًا جديدًا بعد إصابة كوتينيو وخضوعه لعملية جراحية ستبعده عن الملاعب 3 أشهر.

وكان أومتيتي قد عانى من إصابات متكررة في الركبة منذ بطولة كأس العالم 2018 التي حققها مع منتخب بلاده الفرنسي في النهائي على حساب كرواتيا.

وكاد اللاعب أن يرحل عن صفوف برشلونة في أكثر من مناسبة من قبل، أهمهم كانت في 2018 عندما كان مانشستر سيتي يريد دفع الشرط الجزائي الخاص به والذي كان يبلغ 60 مليون يورو.