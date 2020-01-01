كلمة السر رايولا .. برشلونة يخطط لخطف هالاند من ريال مدريد

صفقة انتخابية تلوح في الأفق

يستعد خوان لابورتا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة الإسباني، لتحضير مفاجأة مدوية في سوق الانتقالات إذا نجح في انتخابات الرئاسة.

لابورتا اقتحم مؤخرًا سباق انتخابات النادي الكتالوني كأحد أقوى المرشحين، حيث يعتبر أحد أكثر الرؤساء نجاحًا في تاريخ النادي بعد فوزه بالسداسية خلال فترة المدرب بيب جوارديولا.

وفقًا لبرنامج الـ"El Chiringuito" الذي يذاع على التليفزيون الإسباني، فإن صفقة إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند ستكون الضربة المدوية للابورتا.

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وأوضح البرنامج في تقريره، أن لابورتا سيحاول استغلال علاقته بمينو رايولا وكيل أعمال هالاند من أجل التعاقد مع المهاجم النرويجي الشاب.

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الأنباء ربما تمثل صدمة قوية للغريم التقليدي ريال مدريد، حيث يعتبر صاحب الـ20 سنة ضمن الأهداف الرئيسية له لتدعيم خط الهجوم الصيف القادم.

وعلى الجانب الآخر سترفع هذه الصفقة من حظوظ لابورتا في الانتخابات، ضمن مشروعه المستقبلي لإعادة بناء برشلونة من جديد.

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يستحق الضجة .. أين يقع هالاند بين أساطير اللعبة في سن العشرين؟

يذكر أن هالاند يقدم مستويات مبهرة مع دورتموند هذا الموسم، حيث سجل 17 هدفًا في 13 مباراة بكل البطولات.