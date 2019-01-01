أومتيتي: لن أرحل عن برشلونة ولا أعرف مصير جريزمان

جريزمان يرتبط اسمه بالنادي الكتالوني

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد صامويل أومتيتي، مدافع برشلونة، استمراره مع الفريق الموسم المقبل وأكد أنه لا يعرف إذا كان سيلتحق به مواطنه أنطوان جريزمان بعد إعلانه الرحيل عن أتلتيكو مدريد.

أومتيتي فقد مكانه أساسياً في تشكيلة برشلونة بعد إصابته الموسم الماضي، وتحدثت التقارير عن إمكانية مغادرته في ظل اهتمام عدة أندية كبرى.

وقال أومتيتي مع "RTL": "أنا سعيد في برشلونة وأملك عقداً هناك، مريت بموسم صعب ومعقد، ولكن لا أريد الرحيل، سأكون في برشلونة الموسم المقبل".

دي يونج: أتمنى التحاق دي ليخت ببرشلونة

مو معقول !👀

ياخي احترم عقولنا 😱



pic.twitter.com/n52DgsgFSv — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 9, 2019

وحول جريزمان: "هل سينضم لبرشلونة؟ سؤال جيد، لم أسمع أي أحد هناك يتحدث عنه، ربما الحديث دار أثناء غيابي".

التقارير تشير لوجود اتفاق وشيك بين جريزمان وبرشلونة لن يتم الإعلان عنه قبل الأول من يوليو عندما تنخفض قيمة الشرط الجزائي في عقده إلى 120 مليون يورو.

ويتواجد الثنائي حالياً مع المنتخب الفرنسي الذي سقط بثنائية نظيفة أمام تركيا مساء السبت ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.