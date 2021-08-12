أول من يعلم.. راموس أخبر بيريز بانتقال ميسي إلى باريس

راموس كان واثقًا من انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان منذ ديسمبر الماضي.

لم يكن أحد يتصور أبدًا قبل 18 شهرًا أن سيرخيو راموس القائد السابق لنادي ريال مدريد الإسباني وليونيل ميسي قائد برشلونة السابق سيكونان زميلين في فريق واحد.

باريس سان جيرمان نجح في الحصول على توقيع راموس ثم ميسي بصفقتين مجانيتين خلال سوق الانتقالات الصيفية، بعد انتهاء عقدي اللاعبين في الصيف الحالي.

راموس وميسي كانا عدوين لدودين على أرض الملعب، بالنظر إلى مركز كل منهما، والعداوة التاريخية بين ريال مدريد وبرشلونة، لكنهما دائمًا كانا يحترمان بعضهما.

ماذا قال راموس لفلورنتينو بيريز؟

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن راموس لم يكن مخادعًا عندما أخبر فلورنتينو بيريز في ديسمبر الماضي أثناء المفاوضات بين الطرفين لتجديد العقد أن ميسي سيكون لاعبًا في باريس سان جيرمان.

وكشف جوسيب بيدريرول في برنامج "إل شيرنجيتو" تفاصيل ما دار بين راموس وبيريز في ذلك الاجتماع، حيث قال القائد السابق للنادي الملكي: "قيل لي إن باريس سان جيرمان يريد تكون فريق رائع مع ميسي، ويريدني معه".

تلك المحادثة التي جرت بين راموس وبيريز قبل ثمانية أشهر، كشفت المدة التي ظل فيها باريس سان جيرمان يخطط لمحاولة بناء فريقه لم يشهده العالم من قبل.

ماذا جذب كل هؤلاء النجوم إلى باريس سان جيرمان؟

وتمكن باريس سان جيرمان من استقطاب خمس نجوم من العيار الثقيل خلال الصيف الحالي، حيث لم يكتف بالتعاقد مع ميسي وراموس، بل أضاف أيضًا أشرف حكيمي، وجورجينيو فينالدوم، وجينالويجي دوناروما.

وحدها صفقة أشرف حكيمي كلفت باريس أموالًا، حيث دفع النادي الفرنسي 60 مليون يورو لإقناع إنتر الإيطالي بالتخلي عن خدمات الدولي المغربي، فيما كانت الصفقات الأربع الأخرى بانتقال حر.

في البداية يمكن أن نقول المال، والكثير منه بالطبع، باريس سان جيرمان قادر على تقديم أكثر مما يمكن لأي نادٍ آخر تقديمه.

ومن الصعب على أي محترف أن يرفض مثل تلك العروض المغرية للغاية.

لكن هناك بالطبع زاوية رياضية ساهمت في انتقال كل هؤلاء النجوم إلى باريس سان جيرمان في الصيف الحالي.

وترغب إدارة باريس سان جيرمان الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بأي ثمن، وفي السنوات الخمس الأخيرة، وضعت كل ما تملك من أجل الحصول على لاعبين يعتقدون أنه بإمكانهم تحقيق ذلك الحلم.

ومن الواضح أن المجموعة الحالية من النجوم تمنح باريس سان جيرمان فرصة أكبر، لكن ليس من السهل دائمًا جعل مثل تلك الشخصيات تلعب بشكل متناغم.

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