تيباس: هناك أذكياء في برشلونة أضاعوا ميسي وريال مدريد يمكنه ضم مبابي

نسعى نحو الأفضل للدوري الإسباني..

أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس عن أسفه لمغادرة ليونيل ميسي لبرشلونة، واعتبر أن رفض اتفاقية CVC كان سببًا رئيسيًا في ذلك.

ومع انتقال ميسي إلى باريس سان جيرمان فقد الدوري الإسباني عاملًا أساسيًا للجذب، إلا أن تيباس ليس بقلق ويؤمن بأن الأمور ستسير على ما يرام في المستقبل.

وكان برشلونة رفقة ريال مدريد قد وقفا أمام اتفاقية صندوق CVC مع رابطة الليجا والتي كان من المفترض أن تدر 2.7 مليار يورو على كرة القدم الإسبانية.

تيباس في تصريحات صحفية قال "برشلونة كان سيحصل على 275 مليون يورو من خلف هذه الاتفاقية لكن من يتخذ القرارات هناك أشخاص أذكياء للغاية، آخرها يثبت ذلك".

كما أضاف "إذا قبل برشلونة هذا التمويل لكان لديهم الآن 40 مليون يورو، مبلغ كان ليساعدهم للحصول على فريق أكثر تنافسية سواءً مع ميسي أو بدونه".

"من الواضح أننا نريد دائمًا الحصول على الأفضل في الدوري الإسباني. غادر نيمار وكريستيانو وغادر الآن ميسي، لقد كان رحيلًا مؤلمًا إلى حد ما لأنه لمدة شهر كان كل شيء يسير على ما يرام."

وواصل "بالطبع مغادرة ميسي ستضر بنا لكننا عملنا طوال السنوات الماضية بجد حتى لا تنخفض قيمة حقوقنا".

من جهة أخرى، شن تيباس هجومًا شديدًا على ريال مدريد، واعتبر أن إدارة ريال مدريد على مدار آخر 8 سنوات دائمًا ما كانت تعرقل كل الاتفاقيات التي قد تدر أموالًا على الليجا.

رئيس الرابطة قال "ريال مدريد كان يعرقل كل الاتفاقات لمدة ثماني سنوات والآن عرفنا كيف نفعل مثلهم".

وأتم تيباس حديثه بقوله "ريال مدريد وضعه المالي يسمح له بالتعاقد مع كيليان مبابي أو أي لاعب آخر".

الجدير بالذكر أن رابطة الدوري الإسباني قد أقرت اتفاقية CVC رغم رفض ريال مدريد وبرشلونة وبيلباو وأوفيدو لها، مع استثنائهم من الحقوق الاقتصادية وغيرها وعدم تحصلهم على عوائد من هذه الصفقة.