خاص | ناني: وجود رونالدو معك يلغي الخوف من قاموسك

ناني يتحدث عن مزاملته لكريستيانو رونالدو وكيف غيرت حياته

يبدو أن كريستيانو رونالدو لم يكن المثل الأعلى لدى الكثيرين من الأطفال فقط بل أيضًا مراهقين قد اتخذوا ممارسة كرة القدم كمهنة بالفعل.

تحدث اللاعب البرتغالي، ناني لـ "جول" عن المرة الأولى التي شاهد فيها كريستيانو رونالدو في سبورتينج لشبونة ووقتهما معًا في مانشستر يونايتد.

كيف تقابل ناني وكريستيانو رونالدو؟

ذهب ناني في عمر الـ 12 إلى لشبونة لإجراء اختبار مع نادي سبورتينج لشبونة، حيث كان رونالدو مراهق ضمن صفوفهم بالفعل وهناك عرف لأول مرة كريستيانو رونالدو، وإرادته المذهلة للفوز.

في مقابلة حضرية مع "جول" روى البرتغالي موقف عن كريستيانو رونالدو، تظهر قدرته الرهيبه على الاصرار والفوز وقال: "خلال مباراة فريق الشباب لسبورتينج، شاهدت رونالدو يبكي في جانب بعد أن قرر الحكم عدم منحه ركلة حرة، مما سمح للخصم بالتقدم وتسجيل هدف، ذهب إليه المدرب وهو جالس يبكي وقال: "هيا، لا يمكنك فعل ذلك! أنت بحاجة إلى الاستمرار. في بعض الاحيان تحدث مثل تلك الامور"، ثم عاد رونالدو للملعب واستطاع أن يسجل من عرضية وينهي المباراة بالفوز".

وتحدث ناني: "كنت مذهولًا، رؤية كريستيانو في ذلك اليوم، وكيف تصرف، جعلتني أدرك لماذا هو كذلك، كان بإمكانك أن ترى أنه كان شيئًا آخر مقارنة باللاعبين الآخرين".

وواصل: "كان الجميع يقول إنه سيكون الأفضل، بدأت أنظر إليه وقلت أنا بحاجة إلى تحسين نفسي".

وتابع: "في ذلك العمر كنت أعلم أنني كنت جيدًا ولكنني لم أكن في هذا المستوى، لذلك بدأت التركيز وبدأت أضغط على نفسي أكثر، وفي غضون شهر، تمكنت من رؤية أنني قد تحسنت بسرعة كبيرة".

كيف كانت رحلته في مانشستر يونايتد مع كريستياتو رونالدو؟

ظهر ناني لأول مرة مع نادي سبورتنج لشبونة في عام 2005، لكنه أمضى موسمين فقط في البرتغال قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، ليجتمع بقدوته كريستيانو رونالدو ليس في غرفة الملابس فقط بل نفس البيت ايضًا ومعهم لاعب خط الوسط البرازيلي أندرسون.

تحدث ناني عن تلك الفترة وقال: "لقد كان رائعًا بالنسبة لنا، كنا ثلاثة لاعبين شباب نحب المنافسة كل يوم وكان لدينا كل شيء متاحًا لنا في المنزل للاستمتاع: السباحة وتنس الطاولة والتنس، كانت تلك الفترة مثالية"

ورغم أن وجود كريستيانو في الفريق، حجًم من مشاركته لكن ناني كان يشعر بعكس ذلك وقال: "عندما يكون لديك لاعب مثله في فريقك، فأنت لا تخشى أي شيء أو أي فريق، أعتقد أن هذا هو أعظم شعور يمكن أن ينتابك عندما تلعب معه".

وأضاف: "أنت مستعد دائمًا، وواثق من قدرتك على الفوز وقد أعطانا ذلك في كل موسم".

رونالدو إلى الدوري الأمريكي.. ناني يجيب

تطرق ناني للحديث عن مستقبل كريستيانو رونالدو عقب مغادرة أولد ترافورد وقال: "المستقبل في يد الرب، لكن ربما يكون ممكنًا، فأنت لا تعرف أبدًا".

يذكر أن ناني يلعب حاليًا ضمن صفوف نادي أورلاندو الأمريكي، كقائد للفريق، وشارك هذا الموسم في 16 مباراة بالدوري، وسجل خلالهما 9 أهداف وساهم في 6 تمريرات حاسمة.

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