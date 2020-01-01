أولمو يتمنى العودة لبرشلونة في أسرع وقت

اللاعب أعلن الرحيل عن كرواتيا

علق نجم دينامو زغرب داني أولمو على اهتمام برشلونة بإعادته لصفوفه، وتمنى أن يتوصل الناديان لاتفاق في أقرب وقت لإتمام الصفقة.

وأعلن اللاعب الإسباني الشاب في وقت سابق الرحيل عن ناديه الكرواتي، مؤكداً أن حان الوقت له لاتخاذ خطوة أكبر للأمام بمشواره الكروي.

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وقال أولمو مع "L'Esportiu": "أنا سعيد بسبب شائعات برشلونة وكونها أصبحت اهتماماً جاداً بضمي، وأن النادي يفكر جدياً في إعادتي لصفوفه".

وأضاف: "قضيت ستة أعوام في اللاماسيا وهناك تعلمت قيماً ستساعدني طوال حياتي، هدفي هو لعب نهائيات أمم أوروبا القادمة".

واستمر: "سيكون صعباً أن يتم اختياري للبطولة لو بقيت في دوري صغير مثل الكرواتي، أريد المضي قدماً في مشواري والاستمرار في التحسن".

وختم: "النادي لم يعرضني للبيع، أنا من طلبت الرحيل، أصبحت أكبر من الدوري الكرواتي، لو توصل الناديان لاتفاق في أقرب وقت سيكون ذلك الأفضل لي".

وتشير التقارير أن برشلونة عازم على إنهاء الصفقة في انتقالات يناير، وهو ما قد يفسح المجال لرحيل أرتورو فيدال، والذي ارتبط بالانتقال لإنتر.