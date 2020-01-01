ثغرة في القوانين تساعد برشلونة على ضم نيمار

هل يعود البرازيلي مجدداً إلى كتالونيا؟

كشفت تقارير في إسبانيا عن قانون يخص قواعد الانتقالات تابع للاتحاد الدولي لكرة القدم قد يسهل على برشلونة عملية ضم نيمار من باريس سان جيرمان.

برشلونة حاول الصيف الماضي إعادة نيمار إلى صفوفه من بي إس جي، ولكن فشل النادييان في التوصل لاتفاق رغم المفاوضات حتى الساعات الأخيرة من الميركاتو.

وذكرت "موندو" أن قواعد الاتحاد الدولي تنص على أن أي لاعب قضى أكثر من ثلاثة أعوام في ناديه ولم يجدد عقده يمكنه الرحيل مقابل مبلغ مادي يقدره الاتحاد الدولي نفسه.

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وأوضح التقرير أن الاتحاد الدولي سيقيم الصفقة في حدود 180 مليون يورو، الأمر الذي يعتمد عليه اللاعب والنادي الكتالوني من أجل تمريرها الصيف المقبل.

وتحدثت الصحيفة أن هناك انقسام في إدارة برشلونة بخصوص عودة نيمار، إذ لا يحبذ البعض الصفقة بسبب مقاضاة اللاعب النادي للحصول على حوافز متأخرة يطالب بها.

وفي المقابل، يرى البعض الآخر أن النجم البرازيلي هو الأنسب لخلافة ليونيل ميسي في النادي، وذلك بسبب صعوبة ضم هاري كين من توتنهام أو كيليان مبابي من بي إس جي، بحسب التقرير.

نيمار كان قد انضم لبي إس جي من برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو.