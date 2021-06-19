أولمبياد طوكيو | هل تتأجل أو تلغى الألعاب الأولمبية في 2021؟

نستعرض معًا في التقرير التالي من موقع جول، الموقف النهائي لإقامة دور الألعاب الأولمبية الصيفية والمنتظر إقامتها في العاصمة اليابانية طوكيو في صيف 2021

بدأ العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2021 في طوكيو، وبدأ العالم في الاستعداد للحدث الرياضي الأهم والأكبر في العالم.

وكان من المفترض أن تقام دورة الألعاب الأولمبية في الصيف الماضي، ولكنها تأجلت لتقرر اللجنة الأولمبية تأجيلها للصيف الحالي.

تمنح دورة الألعاب الرياضية، جرعة مكثفة لعشاق الرياضة، فهي تشمل العديد من المنافسات والمسابقات في الألعاب المختلفة، مثل ألعاب القوى، والتنس، وكرة السلة، بالإضافة إلى كرة القدم، وغيرهم من الألعاب.

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وفي التقرير التالي، سنستعرض معًا موعد انطلاق دورة الألعاب الأولمبية 2021 في طوكيو، وسبب تأجيلها في الصيف الماضي.

ما هو موعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021؟

من المنتظر أن تنطلق الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو، وحتى 8 أغسطس 2021، في العاصمة اليابانية طوكيو.

وكانت اللجنة الأولمبية في الفترة الأخيرة، بحسب التقارير الصحفية تخشى إلى أن تضطر إلى تأجيل الأولمبياد مرة أخرى بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم، ولكن رئيس اللجنة شدد على التزامه بإقامة الحدث الرياضي الكبير في موعده.

ومن جانبه أكد رئيس اللجنة الأولمبية في تصريحات سابقة، على أن الأولمبياد ستقام في موعدها هذا الصيف ولا نيلة لتأجيلها من جديد، ولكنها ستقام خلف الأبواب المغلقة دون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا.

والآن وبعد مشاهدة مباريات بطولة اليورو، وبطولة كوبا أمريكا، انتهت شكوك عدم إقامة الأولمبياد بسبب فيروس كورونا، ومن المنتظر أن تنطلق في نهاية شهر يوليو المقبل.

ما سبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2021؟

في مارس 2020، أصدرت اللجنة الأولمبية بيانًا أكدت فيه عن تعليق الأولمبياد بسبب انتشار جائحة كورونا في العالم في ذلك الوقت، ولم يكن هناك أي لقاحات متوفرة لدى أي دولة.

ولكن وبعد عودة المسابقات المختلفة في العالم أجمع، قررت اللجنة إقامة المسابقة في صيف 2021، وتأجيلها لمدة عام بدلًا من الغائها من الأساس.

وكان تأجيل أو الغاء الأولمبياد، خبرًا كالصاعقة على عشاق الأولمبياد، إذ أنها منذ انطلاقتها لم تتأجل أو تلغى إلا في ثلاث مرات فقط، خلال الحربين العالمية الأولى والثانية، وكانوا في برلين 1916، وطوكيو 1940، بالإضافة إلى لندن 1944.

ما موقف المنتخبات من استدعاء لاعبي المنتخب الأول في أولمبياد طوكيو 2021؟

كما هو متعارف عليه، فإن كل منتخب يشارك في البطولة، يحق له استدعاء ثلاثة لاعبين، فوق السن من المنتخب الأول.

ولكن وبسبب ظروف جائحة كورونا وضغط المباريات وعدم حصول اللاعبين على راحة، قررت بعض الفرق عدم إشراك لاعبيها في الأولمبياد، وعلى رأس تلك الفرق ريال مدريد وبرشلونة، بالإضافة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، وعلى الصعيد العربي مشاركة مصطفى محمد نجم منتخب مصر، في محل شك بسبب عدم موافقة ناديه على الاشتراك في الأولمبياد.