"أريد أن أعانقها" .. الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني تعتذر إلى إيمان خليف بعد الهجوم العالمي!

بعد أزمة الانسحاب الأولمبي..

أعلنت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، عن شعورها بالأسف حيال تصرفها في مباراتها ضد الجزائرية إيمان خليف، ضمن دور الـ16 من منافسات 66 كجم في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).

وقررت كاريني الانسحاب بعد 46 ثانية فقط من بداية اللقاء، بعد تلقي لكمة من خليف، لتتوجه إلى مدربها وتقرر عدم استمرار اللعب، ثم تنهمر في البكاء مرددة "هذا ليس عدلًا"، الأمر الذي فتح باب الانتقادات تجاه المهاجمة الجزائرية، بالاستناد إلى عدم اجتيازها اختبار "الأهلية الجنسية" أثناء التقدم للمشاركة في بطولة العالم للملاكمة، في العام الماضي.

وقالت أنجيلا كاريني، لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن الجدل الكبير الذي أثارته تجاه منافستها الجزائرية، جعلها حزينة، مضيفة "أنا آسفة لمنافستي، إذا قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنها تستطيع المشاركة، فأنا أحترم هذا القرار".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضافت الملاكمة صاحبة الـ25 عامًا، أنها تصرفت بنضج بقرار الانسحاب، بينما اعتذرت عن عدم مصافحتها للجزائرية عقب المباراة، منوهة بأنها لم تكن تنوي فعل ذلك، وأنها تعتذر لها ولكل شخص آخر، ولكنها كانت غاضبة بعد وداع الأولمبياد، كما أشارت إلى أنها إذا التقت بالملاكمة خليف، مرة أخرى، فسوف تحتضنها.

وبدأت كاريني إثارة الجدل، عقب المباراة، بعدما قالت إنها تعرضت للكمة قوية للغاية، الأمر الذي دفع العديد من الشخصيات العامة، والصحف العالمية، لشن هجوم ضد الملاكمة الجزائرية، قبل أن تصدر اللجنة الأولمبية الدولية، بيانًا رسميًا للدفاع عن حق خليف في المنافسة.وبدأت كاريني إثارة الجدل، عقب المباراة، بعدما قالت إنها تعرضت للكمة قوية للغاية، الأمر الذي دفع العديد من الشخصيات العامة، والصحف العالمية، لشن هجوم ضد الملاكمة الجزائرية، قبل أن تصدر اللجنة الأولمبية الدولية، بيانًا رسميًا للدفاع عن حق خليف في المنافسة.