"لم أعد أرغب في القتال" .. ضحية إيمان خليف تبرر الانسحاب ورد عاجل من رئيسة وزراء إيطاليا!

الملاكمة الجزائرية أنهت المباراة في ثوانٍ معدودة..

وسط دموع غزيرة، ودعت الملاكمة الإيطالية أنجيلا كاريني، منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس 2024، بعد ثوانٍ من انطلاق مباراتها أمام الجزائرية إيمان خليف، التي لم تحتج سوى لكمتين فقط، لمشاهدة منافستها وهي تنسحب من المباراة.

وتعرضت خليف لانتقادات لاذعة، قبل مباراتها الأولى في الأولمبياد، بعدما لاقت هجومًا إيطاليًا وإسبانيًا، حول اتهامات ترتبط بفشلها في اختبار "الأهلية الجنسية"، خلال بطولة العالم الماضية، فيما أصدرت اللجنة الأولمبية الجزائرية، بيانًا للتنديد بما وصفته بـ"حملة غير أخلاقية"، ضد الملاكمة إيمان خليف، الفائزة بذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط.

وعلّقت كاريني على مواجهة خليف، وفق موقع Sport Media Set الإيطالي، قائلة "تلقيتُ لكمات قوية للغاية، ولم أشعر بالرغبة في المضي قدمًا، لم أعد أشعر برغبة في القتال بعد الدقيقة الأولى، شعرتُ بألم قوي في أنفي. ليس من عادتي أن أستسلم، لكني لم أتمكن من المواصلة، لأضع حدًا للمباراة"، فيما ردت على سؤال حول كونها مواجهة غير متكافئة، قائلة "أنا لا أحكم على أحد".

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وفي هذا السياق، وجهت رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، رسالة حول النزال، قائلًا "أنا لا أتفق مع اللجنة الأولمبية الدولية، ولكن لسنوات، عندما قامت اللجنة بتغيير اللوائح في عام 2021، قدمنا اقتراحًا لعرض العواقب التي يمكن أن تترتب على ذلك".

وأضافت، بحسب موقع Sport Face، الإيطالي، "هل انسحبت كاريني؟ أنا آسفة لذلك، لقد كنت متحمسة بالأمس للقتال، من المؤكد أن التفاني والعقل والشخصية يهم، ولكن من المهم أيضًا أن تكون قادرًا على المنافسة على قدر المساواة، ومن وجهة نظري، المباراة لم تكن متكافئة، يجب أن أكون هناك لدعم الرياضيين الذين قدموا تضحيات لسنوات، من أجل بضع دقائق فقط، على أمل سماع النشيد الوطني، ورؤية العلم ثلاثي الألوان، أعتقد أن الأمة بأكملها يجب أن تشكرهم على هذه التضحيات".