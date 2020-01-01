"الولاء لا يُشترى" .. أوزيل يرد على استبعاد آرسنال له من قائمة الدوري الإنجليزي

التهميش مستمر للنجم الألماني

قرر ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، استبعاد الألماني مسعود أوزيل، من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

أوزيل دخل في خلافات حادة مع إدارة المدفعجية في أكثر من مناسبة، وذلك بسبب محاولات النادي اللندني للتخلص منه، وإصرار اللاعب على البقاء.

وهو الأمر الذي دفع أرتيتا لاستبعاده من قائمة الدوري الأوروبي، والآن يأتي الدور على الدوري الإنجليزي، ليتم تجميد اللاعب بشكل كامل.

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ويعني استبعاد أوزيل الذي يتقاضى 350 ألف جنيه استرليني أسبوعياً، أنه لن يشارك في أي مباراة مع آرسنال حتى شهر فبراير القادم.

ومن المتوقع أيضاً أن يكون الألماني قد لعب مباراته الأخيرة مع المدفعجية، بعدما قضى 7 سنوات مع الفريق قادماً من ريال مدريد في 2013.

ويعتبر السبب الرئيسي في عدم تواجد أوزيل بالقائمة، هو ضرورة أن تحتوي على 17 لاعباً فقط من غير المحليين فوق سن 21 سنة.

أرتيتا يمتلك 19 لاعباً في الوقت الحالي، مما يعني أنه يجب عليه التخلي عن لاعبين، أحدهما أوزيل والآخر هو اليوناني سوكراتيس.

ونشر أوزيل رده معلقًا قبله بعبارة: "رسالة يصعب إرسالها إلى جماهير آرسنال التي لعبت فيها على مدار السنوات القليلة الماضية."

وقال أوزيل على تويتر وإنستجرام: "أشعر بخيبة أمل شديدة حقًا لأنني لم أسجل في قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي".

— Mesut Özil (@MesutOzil1088) October 21, 2020

وأضاف: "عند توقيع عقدي الجديد في 2018، تعهدت بالولاء والولاء للنادي الذي أحبه، آرسنال، ويحزنني أن هذا لم يتم الرد عليه بالمثل. كما اكتشفت للتو، من الصعب الحصول على الولاء في الوقت الحاضر.

وتابع: "لقد حاولت دائمًا أن أبقى إيجابيًا من أسبوع لآخر لكي أثبت نفسي، ربما تكون هناك فرصة للعودة إلى الفريق قريبًا مرة أخرى. لهذا السبب التزمت الصمت حتى الآن.

ومن المقرر أن يبحث الثنائي عن بعض العروض خارج أو داخل إنجلترا خلال الفترة القادمة، تمهيداً للرحيل عن آرسنال في سوق الانتقالات الشتوية بشهر يناير.