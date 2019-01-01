أوزيل يرفض التعليق على رحيل إيمري

اللاعب الألماني لم يعقب على رحيل إيمري من أرسنال

رفض مسعود أوزيل، لاعب أرسنال التعليق على إقالة أوناي إيمري مدرب الفريق اللندني.

وكانت العلاقة الثنائي معاً متوترة، خاصة في الفترة الأخيرة، بعد استبعاد إيمري للاعب الألماني وتهميش دوره في الفريق.

صاحب الـ 31 عاماً، رحب بمدربه الجديد ليونبيرج على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ونشر صوره له مع المدرب في تدريبات الفريق.

على الجانب الآخر، ودع بعض لاعبي أرسنال مدربهم السابق عبر رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، ومنهم لاكازيت وداني سيبايوس المعار من ريال مدريد.

إيمري يشكر جمهور أرسنال ويؤكد: كنت محظوظًا بالعمل هنا

ويستعد الجانرز، لمواجهة نوريتش سيتي، يوم الأحد القادم في المباراة الأولى للمدرب الجديد ليونبيرج في الجولة الـ 14 من البريميرليج.

جدير بالذكر أن أرسنال يحتل المركز الثامن من جدول الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ولفرهامبتون صاحب المركز خامس.