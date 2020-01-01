أوزيل: أرتيتا أعاد أرسنال لوضعه القديم

تعرف على تصريحات أوزيل حول أرتيتا

أكد مسعود أوزيل، صانع ألعاب أرسنال، أنّ الفريق أصبح أفضل مع المدرب ميكيل أرتيتا مشيرًا إلى أنّه كان مندهشًا للغاية من قرار تعيينه.

أرتيتا تولى تدريب الجانرز خلفًا لمواطنه الإسباني أوناي إيمري وحقق انتصارين وتعادل وهزيمة في 4 مباريات.

وقال أوزيل في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفينينج ستاندرد":" أرتيتا بدأ في استعادة شكل أرسنال القديم بالاستحواذ على الكرة والتحكم في رتم المباراة والسيطرة على اللقاء بأفضل شكل ممكن".

وتابع: "نحن نعمل على تطوير هذه الأمور في الوقت الحالي والجميع مبتسمًا وسعيدًا ومستمتع بوقته، وأعتقد أننا نتحسن كثيرًا والأمور ناجحة حتى اللحظة".

لاعب ريال مدريد السابق أكد أنّ الفوز على مانشستر يونايتد ثم ليدز منح الجانرز ثقة أكبر في القدرة على اللعب بشكل أفضل والتحسن لمنازلة الكبار".

وأردف: "كل مدرب مختلف عن غيره دون شك، لقد لعبت مع العديد من المدربين وأرى أنّ أرتيتا مختلف لكنّه يركز على الكرة ويرغب في نجاح الفريق. أعتقد أنّه الرجل المناسب في المكان المناسب".

وواصل: "كنت مندهشًا قليلًا بقرار تعيينه ولكنّه عمل بصورة رائعة مع بيب جوارديولا في مانشستر سيتي وكان من المتوقع اتجاهه للتدريب. أعتقد أنّ قرار الإدارة كان صائبًا".

واختتم: "كصانع ألعاب أحتاج دائمًا إلى المساحة وطريقة اللعب مع أرتيتا تجعلني أحصل على هذه المساحة مما يجعلني حاليًا أقدم مستويات أفضل وأتمنى الاستمرارية".

جدير بالذكر أنّ أرسنال يحتل المركز العاشر في ترتيب الدوري الإنجليزي ولديه مباراة يوم السبت المقبل في ديربي مصغر للندن ضد كريستال بالاس.