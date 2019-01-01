أوريجي: الفوز على نوريتش لم يكن سهلًا

ديفوك أوريجي نجم فريق ليفربول يؤكد أن الفوز في المباراة الافتتاحية أمام فريق نوريتش سيتي لم يكن سهلًا على الإطلاق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب البلجيكي ديفوك أوريجي عن سعادته بما قدمه فريقه في المباراة الافتتاحية بالدوري الإنجليزي أمام نوريتش سيتي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها للموقع الرسمي لليفربول وأكد خلالها أن الفريق لم يحقق الفوز بسهولة أمام نوريتش سيتي في لقاء الأمس.

📊الريدز منذ آخر خسارة على ملعبهم في الدوري 👇



📅 838 يوم

✅ 31 فوز

🤝 10 تعادل

⚽️ سجّلوا 107 هدف

🥅 استقبلوا 21 هدف



🏟 هنا أنفيلد 💪 pic.twitter.com/srSErYMSmG — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 9, 2019

وقال أوريجي: "كأول مباراة في الموسم أردنا أن نقدم كل ما لدينا ونظهر بشكل جيد بعد لقاء مانشستر سيتي، وبكل وضوح الفوز بأربعة أهداف أمام فريقه بهذه الجودة تظهر أننا نقدم مستويات طيبة".

وأضاف: "لقد كان هناك العديد من العوامل في تلك المباراة، بعضها نستطيع أن نطوره في الفترة المقبلة، لكن في النهاية تلك مجرد البداية، علينا أن نكون إيجابيين".

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وأكمل: "يمكن للجميع أن يرى أن نوريتش سيتي لديهم جودة كبيرة في الملعب ولم يكن فريقًا سهلًا، لكننا حققنا الفوز، وبأداء جيد بالنسبة لنا، وهذا هو الأمر الأهم".

جدير بالذكر أن ليفربول كان قد حقق الفوز مساء الأمس على نوريتش سيتي في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.